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OSVOJILA TITULU

Sportašica Dalia postala je Miss Međimurske županije: 'Moj san je otići na Olimpijske igre...'

Piše 24sata,
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Sportašica Dalia postala je Miss Međimurske županije: 'Moj san je otići na Olimpijske igre...'
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Foto: Miss Hrvatske
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Dalia Friščić pobijedila je na izboru za Miss Međimurske županije te će je predstavljati na 31. Miss Hrvatske za Miss svijeta, gdje će se boriti za nacionalnu krunu i priliku da predstavlja Hrvatsku

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Jedna od najposjećenijih ljetnih manifestacija u Međimurju, Štrigovske noći bila je domaćin izbora Miss Međimurske županije za 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta, na kojem je titulu najljepše Međimurke osvojila prelijepa sedamnaestogodišnja Dalia Friščić iz Donjeg Vidovca.

Slikovita Općina Štrigova, smještena na krajnjem sjeveru Hrvatske, poznata po vinogradarskoj tradiciji, prekrasnim panoramama i mirnom međimurskom krajoliku, još se jednom pokazala kao idealna kulisa za večer koja slavi ljepotu, ali i vrijednosti koje ovaj izbor promovira – samopouzdanje, obrazovanje, humanitarni rad i osobni razvoj.  Program je vodio poznati televizijski voditelj Davor Garić, dok je za odličnu atmosferu bio zadužen BOSS band, koji je svojim nastupom oduševio brojne posjetitelje i dodatno upotpunio večer.

Foto: Miss Hrvatske

Titulu Miss Međimurske županije osvojila je Dalia Friščić, koja je naslijedila prošlogodišnju pobjednicu Lauru Dasović te stekla pravo predstavljati Međimursku županiju na izboru za 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta, gdje će se boriti za nacionalnu krunu i priliku predstavljati Hrvatsku na svjetskoj pozornici.Prvom pratiljom proglašena je Petra Antolović.

Tko je lijepa Dalia?  Državna je prvakinja u atletici, a iza nje stoje godine predanog rada, discipline i odricanja.  Podrijetlom iz Donjeg Vidovca u Međimurju odmalena je znala da se želi baviti sportom odnosno atletikom. Od disciplina joj je najdraži troskok. Trenutno živi u Beču gdje trenira i pohađa sportsku gimnaziju i uspješno usklađuje obrazovanje s profesionalnom atletskom karijerom..Zahvaljujući sportu putovala je diljem Europe, upoznala različite kulture i stekla prijatelje iz cijelog svijeta. Uz atletiku okušala se i u modelingu, a jednog dana želi surađivati s vodećim svjetskim sportskim brendovima. Visoka je 175 centimetara i govori engleski i njemački jezik, a uči i francuski.  Sudjelovala je u humanitarnim akcijama Crvenog križa u Beču, a prijatelji je opisuju kao upornu, discipliniranu i pozitivnu osobu. Nakon ozljeda i teških trenutaka vratila se jača nego ikad te ostvarila najveće sportske uspjehe. San joj je plasirati se na Olimpijske igre.  

Foto: Miss Hrvatske

- Ako vjeruješ u svoje snove i ciljeve, oni će postati stvarnost - izjavila je Dalia. Sudjelovanjem na izboru želi s ponosom predstavljati Međimurje te inspirirati mlade da vjeruju u sebe, budu ustrajni i nikada ne odustaju.

- Izbor Miss Međimurske županije održava se pod pokroviteljstvom Općine Štrigova, Turističke zajednice Općine Štrigova te Međimurske županije, čime se potvrđuje važnost ove manifestacije za promociju ljepote, kulture i turizma Međimurske županije - izjavila je Iva Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss World.

PROMO Štrigovske noći donose izbor Miss Međimurske županije - predstavljamo top 5 finalistica
Štrigovske noći donose izbor Miss Međimurske županije - predstavljamo top 5 finalistica

Nova Miss Međimurske županije Dalia Friščić nastavlja svoj put prema nacionalnoj tituli te će predstavljati Međimursku županiju na 31. izboru Miss Hrvatske za 74. Miss World, koji će se održati početkom veljače sljedeće godine. Ondje će se boriti za krunu najljepše Hrvatice i priliku da postane nova hrvatska predstavnica na jednom od najprestižnijih svjetskih izbora ljepote.

Foto: Miss Hrvatske

Aktualna Miss Hrvatske za Miss Svijeta je Ema Helena Vičar, koja u kolovozu putuje u Vijetnam, gdje će predstavljati Hrvatsku na 73. izboru Miss World.

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