Zoran Šprajc (53) unatrag nekoliko mjeseci često objavljuje fotografije s odmora iz raznih dijelova Hrvatske, a sada je na sebi svojstven način ovjekovječio i provod u Gorskom kotaru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na Instagramu je objavio niz fotografija, a na jednoj od njih hoda po visećem mostu.

- Da, znam da vas je ovo vretenasto tijelo nagnalo da u prvi mah pomislite da je Zagor Te Nej još uvijek živ, ali nije, tko mu je kriv - napisao je.

Zoran je posjetio Nacionalni park Risnjak.

- To mi je bila prva adrenalinska avantura ikada i u Nacionalnom parku Risnjak jedva da sam svladao tri od 33 iskušenja. Nakon toga poučna staza Leska od par kilometara cool šetnje, pa đir do Crnog Luga gdje sam se u muzeju tog kraja upoznao s oriđiđi maškarama tzv. pesnikima crnouluškim, tri levela više od zvončara ako me pitate, ozbiljni pustovi, malo i 'skeri', al' pravi karneval mora biti malo 'skeri' - dodao je.

Na jednoj od fotografija pozirao je sa suprugom u jacuzziju.

- Nakon strave i užasa, čovjek se najbolje može opustiti u jacuzziju s top komadima ondje zatečenima - zaključio je.