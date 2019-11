Šprajcova žena: Zoran je dobro, oporavlja se, brzo se vraća kući

Popularni RTL-ov urednik i voditelj Direkta Zoran Šprajc (51), koji je svojim britkim i humorističnim pristupom novinarstvu tri puta osvajao čitatelje i gledatelje na Večernjakovoj ruži, ponovno je doživio srčani udar.

- Dobro je, oporavlja se i brzo će kući - kaže nam Šprajcova supruga Lidija s kojom je u braku dva desetljeća. Kako doznajemo ugradili su mu po drugi puta stent u KB Dubrava gdje je bio na operaciji i prije šest godina. Naime, 2013. voditelj je doživio blagi srčani udar nakon čega je rekao: “Nikad, baš nikad nemojte misliti da ste pametniji od svog tijela. I kad vam ono kaže dosta, vjerujte mu da je uistinu dosta.”

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Te godine Šprajc se bio požalio kako su srčani problemi produkt stresa i nagomilanog umora. U bolnici je ležao oko dva tjedna. Posljednjih nekoliko godina osjetio je, kako je rekao, bolove u grudima.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Nakon 14 dana intenzivnog rada, iz KB Dubrava su na tržište pustili novi apgrejdani model Šprajc 2.0. Brži, bolji, jači, ne zna se jel’ i pametniji - napisao je prije šest godina kada je izašao iz bolnice. Poslušao je svoje tijelo i prvo čega se odrekao bile su cigarete.

- Tek sam sad zbrojio. 40-ti dan bez cigarete. Ušteda 2000 kn. Trebali bi takve stvari stavljat’ na kutije od cigareta, a ne ona upozorenja o impotenciji i raku pluća. Npr.: “Nepušenjem uštedite ratu kredita za auto’ i slično” - napisao je na svom Facebooku početkom siječnja 2014. godine.

Bivši pušači nerijetko nakupe višak kilograma nakon odbacivanja cigarete, a prema pisanju nekih medija, isti problem zadesio je bio i Šprajca. S viškom kilograma krenuo se obračunati u teretani pa se prije samo četiri dana na društvenim mrežama pohvalio kako na sebi radi u teretani.

- Neka vas ne zavara ovaj usiljeni osmijeh. Gluteusi i lože vrište od boli, a ni ova mrlja na majici nije od kave - napisao je prošli tjedan Šprajc. Obožavatelji su ga podržali u njegovoj borbi s viškom kilograma, a pala su i neka obećanja ako vaga pokaže manje kilograma.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U vrijeme kada ga je sustigao prvi infarkt Šprajc je još bio radio na HRT-u. Tada je dao intervju za Večernji list u kojem se prisjetio koliko su ga promjene na državnoj televiziji koštale njegova zdravlja.

- Srčani udar koji sam nakon svega dobio na HRT-u bio mi je zadnji znak da je to mjesto za mene postalo po život opasno i da se trebam maknuti. Došlo je do goleme birokratizacije sustava, uvođenja još desetak rukovodećih funkcija, kao da ih je inače bilo malo, forsirao se 4 news kanal, a ni prvi nije bio bogznašto, televizijski novinari trebali su istodobno raditi priloge za radio, radijski za televiziju, na kraju nitko nije znao tko je za što odgovoran, pa je jedan od mojih nadređenih završio na psihijatriji, a ja na koronarografiji. Ludilo, ne ponovilo se nikome - kazao je Šprajc. Sa suprugom Lidijom ima troje djece, a od nje se ne dovaja zadnjih dva desetljeća, koliko su u braku. Inače, upoznali su se na HRT-u gdje je Lidija radila kao lektorica, a Zoran kao novinar. Da je vrijeme da postanu nešto više od kolega shvatio je kada joj je počeo donositi tektove na pregled više nego je trebalo i kada se počeo interesirati pravopisne grešeke. Ispričao je to Špraj u jednom intervjuu.