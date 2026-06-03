Sprema li se šok u seriji 'Divlje pčele'? Fanovi zbog ove poruke strahuju za Tomu Domazeta

Završit će tragično lik Tome, jedan je od komentara koji se izdvojio nakon nove objave Amara Bukvića (44). Glumac je podijelio fotografiju sa seta 'Divljih pčela', a kratka poruka koju je napisao uz nju izazvala je više pitanja nego odgovora.

- Odmori Toma - poručio je Bukvić.

Budući da se serija bliži kraju, Bukvićeva kratka poruka odmah je među gledateljima otvorila pitanje što čeka Tomu Domazeta u završnim epizodama.

'Bez Tome ova serija je bez smisla, jako dobar glumac', 'Nije valjda zadnji kadar?', 'Najbolji tip u seriji', 'Dobar frajer i odličan glumac', pisali su mu obožavatelji.

Da mu je lik Tome posebno prirastao srcu, Bukvić je otkrio i u nedavnom razgovoru za Story.

- Uloga Tome u 'Divljim pčelama' mi je zaista draga i nju bih izdvojio kao jednu od omiljenih s malih ekrana. Bilo je krasnih uloga kroz karijeru, ali bilo je i onih koje bi zaboravio. Neću sad govoriti koje da ne bi nekog uvrijedio jer to je tako u našem glumačkom svijetu. Pogotovo kad si na plaći u kazalištu, onda moraš raditi uloge koje ti se baš ne sviđaju uvijek - rekao je glumac.

Bukvić je otkrio i da s Tomom dijeli određene karakterne osobine, ponajprije odanost i potrebu da zaštiti ljude do kojih mu je stalo.

- Vrlo vjerojatno postoje neki dijelovi njegova karaktera koji su mi bliski. Možda potreba da zaštiti ljude do kojih mu je stalo, odanost prema nekim ljudima, no ima tu i velikih razlika, ali baš je u tome izazov i ljepota ovog posla koji radim, pronaći taj balans između sebe i lika kojeg tumačim - rekao nam je u ožujku.