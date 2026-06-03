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AMAR BUKVIĆ ZABRINUO SVE

Sprema li se šok u seriji 'Divlje pčele'? Fanovi zbog ove poruke strahuju za Tomu Domazeta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Sprema li se šok u seriji 'Divlje pčele'? Fanovi zbog ove poruke strahuju za Tomu Domazeta
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Foto: Tom Dubravec

Kratka poruka koju je Amar Bukvić objavio uz fotografiju sa seta potaknula je nagađanja o sudbini njegova lika u završnim epizodama serije

Admiral

Završit će tragično lik Tome, jedan je od komentara koji se izdvojio nakon nove objave Amara Bukvića (44). Glumac je podijelio fotografiju sa seta 'Divljih pčela', a kratka poruka koju je napisao uz nju izazvala je više pitanja nego odgovora.

- Odmori Toma - poručio je Bukvić. 

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Budući da se serija bliži kraju, Bukvićeva kratka poruka odmah je među gledateljima otvorila pitanje što čeka Tomu Domazeta u završnim epizodama.

'Bez Tome ova serija je bez smisla, jako dobar glumac', 'Nije valjda zadnji kadar?', 'Najbolji tip u seriji', 'Dobar frajer i odličan glumac', pisali su mu obožavatelji.

Da mu je lik Tome posebno prirastao srcu, Bukvić je otkrio i u nedavnom razgovoru za Story.

- Uloga Tome u 'Divljim pčelama' mi je zaista draga i nju bih izdvojio kao jednu od omiljenih s malih ekrana. Bilo je krasnih uloga kroz karijeru, ali bilo je i onih koje bi zaboravio. Neću sad govoriti koje da ne bi nekog uvrijedio jer to je tako u našem glumačkom svijetu. Pogotovo kad si na plaći u kazalištu, onda moraš raditi uloge koje ti se baš ne sviđaju uvijek - rekao je glumac.

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Bukvić je otkrio i da s Tomom dijeli određene karakterne osobine, ponajprije odanost i potrebu da zaštiti ljude do kojih mu je stalo.

- Vrlo vjerojatno postoje neki dijelovi njegova karaktera koji su mi bliski. Možda potreba da zaštiti ljude do kojih mu je stalo, odanost prema nekim ljudima, no ima tu i velikih razlika, ali baš je u tome izazov i ljepota ovog posla koji radim, pronaći taj balans između sebe i lika kojeg tumačim - rekao nam je u ožujku.

Foto: rtl

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