Jerry Springer (78) iskreno je progovorio o svome televizijskom showu. Rekao je da je uvijek bio svjestan da je neobičan, ali za ničime ne žali.

- Nikada taj show nisam shvačao ozbiljno. Uvijek sam znao da je moj show glup, ali ljudima se svidio i nama je bilo zabavno - rekao je za Page Six. Rekao je da je sve u svemu show bio bezopasan.

- Taj show neće spasiti svijet, ali neće nikoga niti ubiti - dodao je.

'The Jerry Springer Show' emitirao se 27 sezona i imao je gotovo 5000 epizoda od 1991. do 2018. godine. U početku se fokusirao na političke probleme, no jako brzo se pretvorio u show na kojemu gosti dolaze na pozornicu i pričaju svoje šokantne priče. Ono što ga je proslavilo su pak bili brojni fizički okršaji među gostima.

Springer je tako naglasio da je show imao 'demokratsku crtu' zbog toga što je na televiziji prikazivao stvarne ljude, iskrene situacije i goste koji ne žive u najboljim uvjetima.

- 'Seinfeld', 'Frasier', 'Prijatelji', sve su to bili lijepi ljudi koji su pripadali višoj srednjoj klasi. I odjednom je došao moj show koji je potpuna suprotnost - rekao je.

Ponosan je na sebe jer je na televiziji pokazao ljude kakve su drugi mogli vidjeti samo na stranicama novina ili na ulici. Nakon što je njegov show završio, započeo je drugi: 'Judge Jerry' koji je trenutno na svojoj trećoj sezoni.