Sramežljiva Dijana se okuražila: Preotela Amri spoj, ali i izbacila 'Savršenog' Tonija iz takta

Od početka gradimo odnos, a nju koči njezina nesigurnost, komentirao je Toni Šćulac iz showa 'Gospodin Savršeni'. Dijana je ipak skupila hrabrosti pa je iskoristila moć divlje ruže koju joj je dao Toni na jednoj od ceremonija pa je Amri preotela nagradu, odnosno cjelodnevni spoj s Tonijem u zoološkom vrtu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Stalno moram razmišljati trudim li se dovoljno ili previše, osjetio sam kao da ima neki mali zid prema meni - izjavio je Toni na početku spoja s Dijanom jer je ona rekla da je ustala na lijevu nogu.

Tonija je zasmetao njezin komentar jer smatra da bi se, da je na njezinom mjestu, njegovo raspoloženje popravilo čim bi doznao da ima spoj s njom.

- Malo me zateklo dok smo šetali, rekla mi je da je danas ustala na lijevu nogu, nisam znao kako reagirati jer i da ustanem na lijevu nogu, spoj s njom bi mi to odmah promijenio tako da... Malo me izbacila iz takta tom izjavom - rekao je Toni.

No nakon nekog vremena Dijana se opustila pa je par proveo dan u ugodnom druženju, a spoj je završio s ružom u Dijaninoj ruci: 'Iznenadila me ruža, baš je bilo slatko!'

