'Seinfled' je stigao na Netflix! Sve epizode ove serije sad su dostupne na tom streaming servisu, a to ih je, prema pisanju američkih medija, koštalo više od 500 milijuna dolara. Za vas smo pripremili 100 najzabavnijih izjava i manje poznatih činjenica o ovoj legendarnoj serije, koja je za mnoge, među najboljima u povijesti. Pa krenimo...

1. U prvoj epizodi serije Kramer je bio ponosni vlasnik zlatnog retrivera. Zvao se Ralph i za njega više nikad nismo čuli...

2. Kad smo kod prvih scena, prvi 'ulet' kroz vrata Kramera u stan Jerryja bio je zbog nedostatka šunke! Gospodin Cosmo upao je u svojem stilu s dvije kriške kruha u potrazi za nekakvom salamom...

3. George je za vrijeme serije imao dva različita oca. Promjena se dogodila u 5. sezoni. Prvog oca je je glumio John Randolph, a onda je u ulogu ušao Jerry Stiller i proslavio ju je...

4. I Jerry je imao dva različita oca za vrijeme trajanja serije. U jednoj sceni njegov otac je glumac Phil Bruns, a kasnije je ulogu do kraja emitiranja preuzeo Barney Martin.

5. Prema vlastitim riječima, kad bi ga natjerali na promjenu imena, Jerry Seinfeld bi postao Claude Seinfeld.

6. Za vrijeme emitiranja serije, Jerry & Elaine završili su u krevetu zajedno ukupno 41 put. Od toga 37 puta dok su bili u vezi, a četiri puta im se jednostavno dogodilo... E da, Elaine je priznala da je glumila orgazme s Jerryjem.

7. Kad smo kod seksa, Jerry je Puddyju predao svoj najbolji sex potez u zamjenu za njegove automehaničarske usluge. Teško je naći dobrog mehaničara u New Yorku...

8, Newman nije pretjerano zadovoljan svojom poštarskom plaćom, pa radi i u 'fušu'. Jede ostatke hrane koje se nemaju gdje baciti, ali i otima i ubija pse. Kaže da mu je draže odmah ih ubiti jer to oduzima manje vremena od otmice...

9. Ako pitate gospodina Newmana, najbolje tuševe na svijetu imaju - Srbi!

10. George se predstavljao kao turist iz mjesta Little rock u Arkansasu gdje radi u tvornici kokoši i ima psa s tri noge.

11. Također se predstavljao kao arhitekt & pomorski biolog. Naravno, pod imenom Art Vandelay.

12. Elaine je dobro promislila sve hipotetske situacije. Tako je izjavila i da ima pripremljena zadnja jela ako je osude na smrtnu kaznu. A ta jela bi, dakako, bila prilagođena načinu egzekucije. U slučaju da je pošalju na električnu stolicu naručila bi neko ljuto jelo iz meksičke kuhinje, a tjestenina bi bila njezin izbor kad bi ju poslali na električnu stolicu.

13. Uoči premijere serije, Jerry je upitao Jasona Alexandra (George), misli li da imaju ikakve šanse za napraviti hit seriju. Dobio je negativan odgovor u stilu Georgea "Nemamo nikakve šanse. Zašto? Zato što sam ja publika za ovakve serije, a ja uopće ne gledam televiziju"

14. I dok se George predstavljao kao Art Vandelay, Kramerov alter ego je . Dr. Van Nostrand.

15. Ostanimo malo na Krameru.On se, prema vlastitim riječima, sa 17 godina bez dolara u džepu parobrodom zaputio u Švedsku.

16. Zato i ponekad baca 'švedske reference', pa je jednom izjavio za sebe "Kako ima tijelo švedskog tinejdžera u naponu snage"

17. Sva tri glavna muška lika vidjeli su Elaine golu. U nekom obliku. Jerry dok su hodali, Kramer je jednom slučajno upao dok se presvlačila, a George je vidio nagu Elaine lutku u dućanu.

18. Ako pitate Elaininog oca, poznatog pisca, George je 100 posto gay.

19. Kako je ovo serija o ničemu, tako svakakve teme dođu na dnevni red. Jednom se raspravljalo o najružnijem svjetskom vođi svih vremena, a naši omiljeni likovi imali su spremne odgovore. Za Seinfelda je najružniji Brežnjev, za Elaine De Gaulle, a za Georgea je to Lyndon Johnson.

20. George ima i spremno ime ako ikad odluči ući u porno biznis. Nadjenut će si ime Buck Naked.

21. Kramer može eksati pivo dok istovremeno puši cigaretu.

22. George je neko vrijeme hodao s Janice iz prijatelja (Maggie Wheller) i umalo joj je napravio dijete zbog defektnih kondoma, koje mu je dao, a tko drugi neko Kramer.

23. Svaki put kad Newman odluči počiniti suicid, prvo zove Kramera. Ovaj mu svaki put savjetuje da skoči.

24. Jednom je i skočio. Ali s drugog kata pa misija nije uspješno izvršena.

25. A razlog je očit - pošta. Zato Newman ima svoje male taktike izbjegavanja posla. Pa tako svaki put kad pada kiša, on jednostavno ne radi. To je njegova forma protesta.

26. A najpoznatiji neradnik serije, Kramer, zapravo nije neradnik. Samo je jako dugo štrajkao u pekari u kojoj je radio...

27. Još jedna mala trivija oko Kramera. Nikad ne koristi sat, već zna doba dana po položaju sunca.

28. Idemo malo s legendarnim izjavama. Jedna od Georgovih pamtljivijih bila je ona "Da vaša djevojka i vaši prijatelji ne bi trebali biti prijatelji. To su dva odvojena svijeta".

29. Kramer smatra da je Jerry potencijalni nacist. "Previše je uredan i previše je mršav. Možda je on vođa američkih nacista", razmišljao je u jednom trenutku Kramer.

30. Problematika kopanja nosa je neko vrijeme pošteno mučila našeg Georgea. "Mojsije je vjerojatno kopao nos. Pustinjska klima sigurno ga je u 30 godina lutanja pustinjom natjerala da si tu i tamo očisti nos. Mojsije je definitivno kopa nos".

31. "Pošta je prokleta jer pošta stalno dolazi i nabija vam obavezu da je raznosite. Zato poštari nekad na kraju polude i naprave nešto glupo". Riječi su velikog Newmana.

32. Imao je i Kramer i više od nekoliko genijalno-suludih izjava. Tako su po njemu agencije za pomoć starijim ljudima samo paravan za pranje novca.

33. I Georgea muče problemi starijih. Zapravo, ne baš njihovi problemi, već njihovi osjećaji. "Stari ljudi ne bi trebali biti sretni. Kako mogu biti sretni ako će ubrzo umrijeti", pitao se George.

34. Ako pitate Elaine, Pipi duga čarapa je nekako povezana s Hitlerom.

35. Vjerojatno se sjećate da je Kramer neko vrijeme trenirao karate s malom djecom. I naravno, dominirao među njima. Ali za njega to nije bilo sporno jer svi su bili na istom nivou znanja i posjedovali su isti pojas.

36. Ovo je najbolja početna poruka u povijesti sekretarica.

37. U Seinfeldu se pojavljuje i jedan od omiljenih likova iz serije "Scrubs". Riječ je o Janitoru (Neil Flynn), koji je mijaukao dok mu je Elaine objašnjavala kako ju je napala druga žena.

38. Ajmo malo na legendarne izjave. George je dobro promislio i odnose ljudi i životinja. "Ljudi i golubovi imaju dogovor, golubovi se miču s puta dok hodamo, a zauzvrat smiju kenjati po svemu. Ljudi i vjeverice nemaju nikakav dogovor"

39. I Jerry ima svoj stav o životinjama. Doduše dosta manje bizaran. "Ljudi i životinje se razlikuju samo po tome što ljudi nikad ne odbijaju novac".

40. Naravno, ekipa je upoznata i sa zemljopisom. "Postoje određena plemena u Indoneziji u kojima ako na ulasku u kuću ne skineš kaput, smatraju to napadom i izbija rat obitelji", školovao nas je George.

41. "U SAD-u postoje ljudi-svinje (pigmen) i drže ih u bolnicama. To je zapravo projekt američke vojske s kojim želi zavladati svijetom". obavijestio nas je jednom prilikom Kramer.

42. Kako George ne voli svoju ćelu na glavi, jednom je nabavio kineski proizvod koji se reklamirao sloganom "Koristite ga i imati ćete kosu kao Staljin".

43. Kad smo kod kose, u sceni kad George nosi tupe, Kramer zaključuje kako je on zapravo puno ljepši muškarac od Jerryja.

44. George je razmišljao i o potencijalnim imenima za djecu. Za prvorođeno dijete, neovisno o spolu, pripremio je ime Seven.

45. Iako je u to vrijeme to ime u SAD-u bilo nekorišteno, zadnjih desetljeća svake godine u svijetu se rodi stotinjak djece koja dobiju to ime. Među njima je i kći Davida Beckhama - Harper Seven. Što reći nego da je George bio ispred svojeg vremena.

46. Ajmo sad malo pažnje posvetiti Krameru. On je ponosni vlasnik nagrade Tony, koju je osvojio ni kriv ni dužan.

47. Jednom je prilikom dobio ulogu u filmu Woodyja Allena, ali ga je neopreznost koštala veće filmske karijere...

48. Upoznao je i Moniku Seleš. Ne samo upoznao, nego ju je stigao i ozlijediti dok je radio kao "ball boy" na US Openu.

49. Dok je živio u Los Angelesu, Kramera je policija sumnjičila za niz ubojstava. Bili su sigurni kako je on serijski ubojica koji terorizira cijelu obalu...

50. Jednom prilikom Kramer se odrekao frižidera iz svojeg stana, kako bi mogao jesti samo zdravu i svježu hranu. Nije potrajalo.

51. A prvi put kad kamera proviri u Kramerov stan, vidimo kako gospodin ima jacuzzi na sredini dnevnog boravka.

52. Bio je Kramer i blizu spoja s predivnom Umom Thurman, ali broj koji mu je dala se razmazao u džepu...

53. Gospodin Cosmo je ujedno i bio ponosni vlasnik registarske tablice "ASSMAN".

54. To nam je svima trebao biti trag, jer nešto kasnije Kramer je izgradio kipić Seinfelda od tjestenine. Čudnim spletom događaja on je završio unutar nesretnog oca Costanze...

55. U jednoj od epizoda Kramer je nabavio kokoš za po stanu kako bi imao stalni priljev svježih jaja. Zvala se "Little Jerry" i zapravo je to bio pijetao. Završio je u borilačkom svijetu.

56. Kramer je ujedno i vlasnik i gradonačelnik "Anytowna, SAD". Cijeli grad se nalazio pred vratima njegova stana.

57. Matematika Krameru nije jača strana. Ni logika također. Tako je u jednoj epizodi dao Newmanu svojih 50 rođendanskih želja u zamjenu za jednu njegovu.

58. Ali Newmanu to nije bilo dovoljno. Pa je u jednoj epizodi završio u postelji s majkom Kramer.

59. Newman posjeduje i jedan dosta morbidan suvenir kojeg bi neki skupo platili. Poštansku torbu masovnog ubojice "Son of Sama".

60. Postoji "Bizzaro world" sa Geneom, Feldmanonom i Kevinom umjesto Georga, Kramera i Seinfelda. Elaine ga je iskusila, svidio joj se, ali bila je suviše poremećena za njega...

61. Osim što joj 'tepaju' da je najgori vozač na svijetu, Elaine je također i najgora plesačica na svijetu.

62. Ona je tijekom emitiranja serije imala nekoliko romansa, ali vjerojatno je najpoznatija ona s mehaničarom Davidom Puddyjem (Patrick Warburton). Ukupno su prekinuli devet puta.

63. I Puddy je s nama podijelio neka svoja razmišljanja. Po njemu umak ne bi trebao biti samo umak, već cijelo glavno jelo.

64. Idemo malo kod Georgea. On za sebe tvrdi da je izmislio legendarnu rečenicu za prekide "Nije do tebe, do mene je"

65. Ako je vjerovati seriji, Mahatma Gandhi i George imaju isti seksualni fetiš. Žele da se njihove ćelave glave umoče u aromatična ulja i onda tako trljaju po obnaženom ženskom tijelu.

66. Jedina žena koju je George ikad volio i nije joj lagao nije mogla biti s njim jer nije iste religije kao i ona – ona je bila pripadnica ortodoksne latvijske crkve.

67. Kratko nazad na Kramera, on je po vjerovanju latvijske ortodoksne crkve – „Kavorka“ ( osoba neodoljiva ženama)

68. George je poznat kao osoba nesklona poslu, pa je za njega spavanje ispod stola za vrijeme radnog vremena osnovno ljudsko pravo.

69. Kad smo ovom broju, onda ajmo još jednu seks triviju. Za Georgea nema bolje stvari od kombiniranja hrane (poželjno sendviča) i seksa. Još da je tu televizija...

70. Najbolji Georgeov posao je bio onaj kada su u firmi svi mislili da je hendikepiran pa je imao i svoj privatni WC. To je za njega bilo vrijeme uživanja. Dok ga se nije otkrilo.

71. Po ekipi iz serije "George svaku ženu može pretvoriti u lezbijku, a Kramer svaku lezbijku u hetero ženu".

72. George je u jednoj epizodi živio u strahu jer je bio siguran da je anoreksičan.

73. A bio je ljut što čak i sekte nisu zainteresirane da mu isperu mozak kako bi im se pridružio....

74. Nije bio ni posebno tužan kad mu je preminula zaručnica. "To nije toliko tragična stvar", rekao je tom prilikom.

75. Susan ili Lily kako ju je Kramer zvao umrla je od predoziranja ljepilom na jeftinim pozivnicama. Preminula je 16. svibnja 1996.

76. Zbog svih tih razloga, Costanzini roditelji odlučili su prekinuti svaki kontakt s njim pa je on, da im privuče pažnju, započeo incestuoznu vezu sa svojom prvom rodicom.

77. "Festivus" je blagdan koji je izmislio Georgeov tata, običaj je vrijeđati okupljene oko stola i ukazivati na njihove greške.

78. Osim "Festivusa", Frank Costanza izmislio je i frazu "Serenity now" (mir sad), koju uzvikuje svaki put kad se naljuti ili ga nešto nanervira.

79. Frank Costanza pasionirani su sakupljač TV vodiča. Nemojte ih posuđivati bez pitanja.

80. Vratimo se malo legendarnim izjavama. Jerry smatra kako bi umjesto "Živjeli" nekom kad kihne trebali govoriti "Ti si veoma zgodan".

81. "Svi ljudi žele se ponašati i oblačiti kao gusari", poruka je Kramera u epizodi u kojoj Jerry pristane nositi 'piratsku košulju'.

82. "Originalni naziv Tolstojevog "Rata i mira" je bio "War, what is it good for?" ali se Tolstojevoj djevojci nije svidio pa ga je morao promijeniti", rekao je jednom prilikom Jerry.

83. Vanjska politika je dosta zanimljiva tema za Kramera, koji je u jednoj situaciji objasnio ekipi kako Fidel Castro ima brata blizanca koji se zove Dwayne. Dwayne Castro.

84. Osim "Kramerica industries", Kramer je imao i nekoliko drugih sjajnih ideja. Jedna je bila da beskućnici voze rikšama turiste po New Yorku, jer ionako nemaju gdje biti i što raditi.

85. Ako vam se ne razgovara s taksistom, sasvim je okej glumiti da ste gluhi, jedna je od brojnih pouka koje nam je servirala ova legendarna serija.

86. Jerry je Elaine za 34. rođendan poklonio 182 dolara, George 91 dolar, a Kramer klupicu za balkon koju je oduvik priželjkivala.

87. U seriji se pojavljuje i Bryan Cranston, koji ima ulogu 'nestašnog' zubara. Kad je Jerry jednom došao na svoj termin, lagano je uspavan plinom, a onda je preko Penthousea saznao što se događalo dok je bio pod anestezijom...

88. Dogovor je da Jerry može jesti sve iz Kramerovog frižidera i obrnuto.Pošteno, nema što.

89. Kramer je osim "Coffee table book about coffee tables" napisao i "Astonishing tales of the sea".

90. Upoznao je Kramer i Jona Voighta. Ovaj ga je ugrizao za ruku.

91. Kramer je ujedno i zadnji muški pripadnik svoje obiteljske loze te na njemu leži velika odgovornost.

92. U prvoj epizodi prikazanoj ekipa nije bila u svojem regularnom kafiću.

93. U seriji se 'pojavljuje' i Saddam Hussein. On je jednom prilikom automobilom zagradio Georgea & Kramera.

94. "Kriška dobrog manga može vam vratiti potenciju u penis", rečenica je velikog Kramera.

95. Iako ga je George dugo glumio, pravog Arta Vandelayja upoznali smo na kraju serije. Kad je bio sudac koji je odlučivao o sudbini četvorke nakon što nisu pomogli osobi koju je netko pljačkao...

96. Jerry Seinfeld odbio je ponudu NBC-a od 100 milijuna dolara da napravi još jednu sezonu...

97. Larry David od početka je inzistirao da se grupa tijekom sezone karakterno ne mijenja. Nitko nije smio ništa naučiti iz svojih grešaka, ili ne daj Bože, postati bolja osoba.

98.. Lik "Soup Nazija" baziran je na stvarnoj osobi, Al Yeganehu, koji tvrdi da mu je serija uništila život.

99. I George je djelomično baziran na stvarnoj osobi, Seinfeldovu prijatelju Michaelu Costanzi, koji je podigao sudsku tužbu od 100 milijuna dolara protiv producenata serije zbog povrede karaktera. Slučaj je odbačen.

100. U prvoj i zadnjoj epizodi serije članovi raspravljaju o - gumbima.