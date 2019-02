Srbin služio arapsku princezu: Samo troši novce, pegla kartice

Znao sam je čekati i satima kad smo se dogovorili za trening jer je jednostavno zaboravila. Događalo se i to da je htjela ići do grada pa nazvala i taksi, vozače, hotelske radnike i odjednom se pojavilo sedam vozača. Ona je onda samo odmahnula rukom i sjela u onaj koji joj se najviše sviđa. Po potrebi sam i ja bio vozač i to uglavnom za prijevoz njezinih torbi ili vrećica iz shoppinga - rekao je Stevan Stevanović, osobni trener koji je imao priliku raditi za princezu Dubaija.

Kako prenosi srpski Kurir, tri mjeseca je trenirao princezu Dubaija i njezinu obitelj te ih pratio dok su putovali po Europi. Skoro svake godine žene vladara prebogatih arapskih zemalja, njihove kćeri, sestre i ostali članovi kraljevskih obitelji, dolaze u Europu na odmor i i troše novac u neograničenim količinama.

Foto: Instagram

- Uglavnom ide tim od sedmero, osmero ljudi i svako ima svoj posao. Neki su asistenti, neki dadilje, neki vozači... Iskreno, nisam ni pretpostavljao što me čeka kad su mi javili da sam dobio posao i da ću tri mjeseca trenirati princezu Dubaija i druge članove obitelji na njihovim putovanjima. Njima su inače muški treneri zabranjeni, ali kao što možete vidjeti, to ni nije neko pravilo koje se poštuje - prenosi Kurir.

Princeza, čiji identitet nije želio otkriti, u srednjim je godinama, a na europsko putovanje krenula je sa svojom sestrom, djecom i još nekim članovima bliže obitelji. Stevan je priznao da je u treninzima uvijek bila disciplinirana, za razliku od ostalih obaveza koje je često znala zaboraviti.

- Oni sve rješavaju osmijehom. Čak i ako kasne pet sati, samo se nasmiju i nekako se na njih ne možete naljutiti - priznao je Stevanović.

Foto: Instagram

Stevanović se posebno osvrnuo na novac koji, kako kaže, arapske obitelji troše na sve i svašta.

- Njima je novac potpuno apstraktna pojava. Nisu svjesni ni koliko ga imaju, ni kako ga troše. Naravno da sam bio svjestan da su u pitanju jedni od najbogatijih ljudi na svijetu, ali nisam mogao ni sanjati da je netko u stanju potrošiti ogromne količine novca ponekad i na najbanalnije stvari - otkrio je za srpske medije.

Foto: Instagram

Pripadnice kraljevskih obitelji navodno vode 'zatvoren život', rijetko izlaze i na izlaske ne troše mnogo. Najviše troše na kozmetičke preparate, ali i estetske operacije koje, kako prenosi Kurir, najčešće 'obavljaju' upravo u Europi.

- Sve su veoma očuvane, a toliko ulažu u sebe da se jedva i vidi da su uopće i radile neke estetske zahvate na sebi. Međutim, stalno traže novi način da se pomlade i uljepšaju, opsjednute su time. Muškarce gotovo da i ne primjećuju te nisu zainteresirane za društvene aktivnosti. Iznimka je, naravno, shopping bez kojeg ne mogu - govori Stevanović.

Foto: Instagram

- Njima milijuni ne predstavljaju ništa. Za cijenu se nikad ne pita, kartice se samo provlače, a njihove želje i prohtjevi nekad idu do neslućenih visina i naravno, kod njih se sve može kupiti. One hodaju prekrivene, ali zato ispod burki nose odjeću ili nakit vrijedan nekoliko stotina tisuća eura - dodaje.