Srećko ne štedi na ženi: Nakon auta, Antoniji je kupio mobitel

Moj dragi mužić me iznenadio lijepim poklonom, novim mobitelom. Hvala ljubavi, voli te tvoja žena, napisala je u opis fotografije. Ranije se pohvalila automobilom

<p><strong>Antonija Beščec</strong> (29) i <strong>Srećko Ponjavić </strong>(34) upoznali su se u 11. međunarodnoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Ona je bila njegova 'zlatna djevojka'. </p><p>Ljubav je ubrzo planula, a ona se s otoka Vira preselila kod njega u Lethbridge u Kanadu. Ubrzo su se zaručili, a zatim i vjenčali kod matičara.</p><p>Antonija se sada na Instagramu 'pohvalila' mobitelom koji joj je poklonio suprug.</p><p>- Moj dragi mužić me iznenadio lijepim poklonom, novim mobitelom. Hvala ljubavi, voli te tvoja žena - napisala je u opis fotografije.</p><p>No nije ovo prvi poklon koji je dobila od Srećka. Ranije joj je kupio, ni manje ni više nego - automobil.</p><p>- Moj dragi je kupio meni Audi Q5. Hvala ti ljubavi za Audi - napisala je.</p><p>Tada nam je otkrila kako je došlo do ovog poklona.</p><p>- Srećko mi je pripremio iznenađenje tako da smo ujutro otišli u njegovu firmu, on je radio, a ja sam bila s njim u njegovom uredu. Zatim mi je rekao da idemo, da mi mora nešto pokazati. Došli smo na parking i pitao me što vidim. Ja sam rekla da vidim auto. Zatim mi je moj dragi Srećko rekao: 'Ovo je tvoj surprise, ovo je tvoj Audi Q5' - ispričala je, a potom zaključila:</p><p>- I ja sam bila iznenađena, šokirana, sretna, presretna. I moj prvi auto u Hrvatskoj je bio stari Audi 80! Jako sam vesela i presretna i hvala mom dragom zaručniku Srećku na tako lijepom poklonu i iznenađenju.</p>