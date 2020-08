Antonijina obitelj udaju slavila na Viru, ispekli su veliku svinju

Srećko i Antonija ušli su u show 'Ljubav je na selu' s namjerom da nađu osobu s kojom će provesti ostatak svog života. Imali su sreće, kažu, baš zato što nisu imali skrivenih namjera poput nekih kandidata

<p>U 11. sezoni emisije 'Ljubav je na selu' zaiskrilo je između farmera iz Kanade, <strong>Srećka Ponjavića </strong>(34) i <strong>Antonije Beščec</strong> (29) s otoka Vira. I nakon što su se ugasile kamere par je uspio održati romansu, a djevojka se preselila kod odabranika svoga srca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dušan se oženio </strong></p><p>U travnju ove godine su se zaručili, a prije nekoliko dana i vjenčali te tako dokazali da ta emisija u kojoj su i oni sudjelovali doista spaja srodne duše. Vjenčanje su 'obavili' kod matičara, ali planiraju i crkveno iduće godine. </p><p>- Napravili smo svoj život, svoj cilj prema kojem idemo. Da se volimo, da imamo obitelj, da smo se vjenčali i u crkvi i da dođemo u Hrvatsku i da tamo napravimo malo vjenčanje, ljubav je jedna lijepa stvar u životu - otkrila je Antonija za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3872518/donosimo-detalje-kanadskog-vjencanja-farmera-srecka-i-antonije/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Srećko je priznao kako nikada nije ni pomišljao o tome da bi nekoga mogao upoznati na televiziji. I on i Antonija bili su otvoreni za ljubav i ona im se dogodila. Nakon što je pobijedila svoje suparnice u emisiji, riskirala je i zbog ljubavi napustila Hrvatsku i otišla u Kanadu.</p><p>Par je ispričao kako su izgledale zaruke: </p><p>- Zbog korone nisam mogao ići van niti ništa pa smo išli u garažu gdje je BMW, gdje smo se prvo ljubili tu. Mi smo kliknuli pa sam tu dao prsten - rekao je Srećko, a Antonija je dodala:</p><p>- Bila sam šokirana, došla u garažu, sve vidim BMW-a, i samo čovjek odjedanput klekne, ja te volim, hoćeš se udat za mene.</p><p>Antonijina obitelj na Viru proslavila je njenu udaju, iako se prava fešta tek sprema za ono crkveno vjenčanje. </p><p>- Oni su sada napravili veliko slavlje povodom vjenčanja ispekli su svinju veliku - otkrila je. Ispričala je da se u Kanadi ustaju ujutro i Antonija spremi kavu, napravi doručak i ručak koji onda Srećko nosi na posao, a ona odlazi do farme. </p><p>- Vidim što treba kod mame Zore da pomognem, malo s Martinom prošetam, odem do svoje bašte, zaliti, pokupiti ako je što naraslo, vratim se kući, tu počistim malo, dočekam Srećka kad dođe kući, skuham mu večeru. I skupa navečer malo pogledamo film, malo kokice, čips - kaže.</p><p>Za svoju partnericu Srećko ima samo riječi hvale. </p><p>- Antonija je fantastična, ona je jako dobra za mene, moju familiju, moj život, ona je prva liga, ja nisam nikada u svojem životu upoznao nikoga kakva je Antonija. Nema bolje - rekao je za kraj. </p>