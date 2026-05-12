Autorica pjesme 'Andromeda' Zorja Pajić podržala je grupu Lelek na društvenim mrežama
Srpska glazbenica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku uoči 1. polufinalne večeri Eurosonga
Glasajte 3. Moje cure, moja Andromeda, poručila je srpska pjevačica Zorja Pajić na Instagramu uoči nastupa hrvatskih predstavnica na Eurosongu. Pozvala je pratitelje da podrže grupu Lelek i njihovu pjesmu 'Andromeda', a u objavi je označila članice sastava Marinu Ramljak, Korinu Rogić, Inku Večerinu Perušić, Laru Brtan i Juditu Štorgu.
Podrška nije stigla slučajno. Zorja je jedna od autorica glazbe za pjesmu 'Andromeda', koju je skladala sa suprugom Lazarom Pajićem i Filipom Lackovićem, dok tekst potpisuje Tomislav Roso.
Upravo se njezin autorski rukopis posljednjih mjeseci često spominjao među eurovizijskim fanovima, koji smatraju da je pjesma zahvaljujući toj kombinaciji emocije, etno elemenata i modernog pop zvuka postala jedna od upečatljivijih na ovogodišnjem natjecanju. Suradnja Zorje i grupe Lelek traje još od ranije. Srpska glazbenica pjevala je prateće vokale na njihovoj pjesmi 'Tane'.
