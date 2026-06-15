Srpska influencerica stala je u obranu supruga nakon poraza

Predvodnica influencerica na našim prostorima, Zorana Jovanović, oglasila se na društvenim mrežama nakon poraza reprezentacije Curaçaoa od strane reprezentacije Njemačke čak 7:1. Upravo je suprug srpske influencerice, Eloy Room, golman ove otočne države koja je najmanja nacija koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo. Iako su izgubili, mnogi su bili ponosni što su se uopće kvalificirali, ali i zabili gol Njemačkoj.

Foto: screenshoot/Instagram

Influencerica je podržala svog supruga objavom na Instagramu, ali i odgovorila na negativne komentare nakon neuspješne utakmice za Curaçao.

- Svima koji su odvojili vrijeme kako bi gledali našu utakmicu i poslali pozitivne vibracije - hvala vam. Ta podrška znači puno. Za ovu druge - idite se obrazovati. Reprezentacija Curaçaoa nije postojala sve do 2011. godine. Njihova ukupna vrijednost je 27 milijuna. Njemačka je vrijedna vrtoglavih 997 milijuna. Njemačka je osvojila Svjetski kup, Njemačka je tamo svaki put, ima iskustvo koje ima možda 5% zemalja. Nitko nije pomislio da će biti tamo. To je bio nemogući san koji su ovi dečki ostvarili. Za njihov otok i za sebe. Jesmo li primili sedam golova? Jesmo. Također smo zabili protiv je***ne Njemačke. Curaçao je odigrao jednu prijateljsku utakmicu protiv europskog tima u ovih 15 godina. To je to. Za njih je ovo iskustvo koje im je potrebno za napredak i učenje. Gubiti također znači učiti. Moj suprug nije Superman. Ne igra individualni sport. On je jedan od jedanaest. Također, pokušajte stajati na golu protiv startne postave od pola milijarde dolara i vidjet ćemo kako ćete se snaći. Prokleti Brazil je izgubio 7:1 od njih prije nekoliko prvenstava. Ne možete mi uništiti dan jer sam se educirala kada je u pitanju ovaj tim, otok i što ovo znači i koja je poanta - branila je svoga supruga i njegov tim.

Mom suprugu - toliko sam ponosna na tebe. Znam da su svi. I imaš puno toga na što možeš biti ponosan. Bez greške i nekoliko obrana. Dao si sve od sebe u ovoj ludoj situaciji i znam koliko je ludo bilo. I živio si svoj dječački san danas. Dan koji nikada nećeš zaboraviti - napisala je influencerica na kraju objave nakon nekoliko slika sebe i supruga.

Inače, Zoranu Jovanoviću, na društvenim mrežama poznatiju kao Zorannah, na Instagramu prati čak 780 tisuća ljudi. Eloy i Zorana upoznali su se preko popularne aplikacije za upoznavanje, svoju vezu potvrdili su u lipnju 2023., a u veljači ove godine su se i vjenčali.