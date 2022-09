Srpska manekenka izvadila je silikone iz usana: Uništili su me

Ovo sam ja nakon operacije. Boli me, ali to je normalno prvi dan. Pijem lijekove, iako uz njih jedva pijem vodu. Ne mogu ništa jesti, ali ne želim ni hranu. Još je sve svježe, nije dobro postavljeno. Gornja usna će se podići, donja će se spustiti, a otok će proći, govori jedva razgovijetno srpska manekenka Aleksandra Nikolić. Izvadila je biopolimer (silikon) iz usana, o čemu je napravila video.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nikad više neću pogriješiti ići neprovjerenom kirurgu. Smetala su mi usta jer su izgledala ružno. Čovjek treba biti onakav kakav je prirodan, a ne ispravljati se zbog trenda da sve bude što veće, a ponekad je zapravo manje lijepo. Nitko me nije nagovarao na operaciju, sama sam odlučila - objasnila je Nikolić pa dodala da za sedam dana vadi konce.

Doktori su joj, kaže, zabranili da se smije i pije na slamku. Jako se bojala operacije, doslovno se tresla, dodaje.

- Međutim, liječnik mi je ukazao povjerenje i nisam osjetila ništa osim davanja anestezije. Sada čekamo konačne rezultate, ali nadam se da se ništa neće zakomplicirati - poručila je Aleksandra.

- Dođe mi da tužim ljude koji su mi stavili biopolimer. Uništili su mi usta. Na usnama su mi se počele stvarati rupe i izbočine. Nitko me nije upozorio na posljedice. Vidjeli su da sam dijete i samo su mi htjeli uzeti novac. Nikada više neću ništa raditi, osim što mi doktor treba srediti rubove usana kad vade konce, ali samo hijaluronskom kiselinom, to je to - dodala je te zaključila:

- Da sam prije imala ovakvu pamet, nikad se ne bih ovako unakazila. Imala sam lijepe usne, ali čovjeku nikad dosta. Bojim se zaspati da slučajno ne oštetim konce. Srećom, mama je išla sa mnom na operaciju jer ne znam kako bih to sve sama izdržala. Cure, učite na mom primjeru i nemojte ništa raditi s neprovjerenim ljudima.

