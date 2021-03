Ivana Korab (35) manekenka je iz Srbije s uspješnom američkom karijerom, a nakon što su posljednjih mjeseci u njenoj zemlji, ali i cijeloj regiji počeli 'isplivavati' mučni detalji zlostavljanja i silovanja, ponajviše u glumačkom svijetu, Korab je odlučila ispričati svoju priču, prenose tamošnji mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nije ostala imuna na svjedočanstva Danijele Štajnfeld, Milene Radulović, Ive Ilinčić i drugih hrabrih djevojaka koje su javno prozvale svoje zlostavljače te je podijelila priču iz vremena dok je još bila tinejdžerica.

- Ima toga u svim profesijama, ne samo kod glumaca. Takve stvari saznajemo više iz javnih sfera, a to je možda i dobar početak, da se priča i da se kaže, jer onda se možemo boriti protiv toga. Nisu samo žene pogođene, ima i muškaraca koji su zlostavljani. Ježim se od toga, strašno je kad se to dogodi. Imaš mladu nadu koja vjeruje u sebe i ti (moćnik ili bilo tko drugi) joj odreže krila. To su ozbiljne traume koje ostaju za cijeli život - otkrila je Ivana i dodala:

- Jednom sam došla na sastanak i čovjek mi je stavio ruku na butinu, ja uopće nisam bila slatka. Imala sam 17 ili 18 godina, ali nisam dala na sebe. Bila sam drska i eksplozivna - rekla je Ivana.