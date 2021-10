Želim se ispričati zbog svojih nepromišljenih postupaka. Kada smo došli ovdje, predstavnice Kosova i Albanije imale su neugodne poglede usmjerene prema meni. One su stalno htjele biti u mom društvu, a kako sam ja odgojena bez predrasuda, prihvatila sam ih, pokušala je objasniti svoje postupke srpska misica Valentina Petrović.

Ona se našla u središtu skandala nakon što se fotografirala sa spomenutim djevojkama tijekom natjecanja, a prilikom poziranja rukama su stvorile znak dvoglavog orla, simbol tzv. 'Velike Albanije'.

- Svi su mi govorili da pripazim, ali upleli su me u njihovu igru. Zbog njihove 'divne i prijateljske' nastrojenosti, zaboravila sam na savjete. Sada sam sigurna da je sve pomno isplanirano. Da je sve bila zamka. Kada su objavljene naše fotografije s tri prsta, cure su me blokirale, ugašen mi je Instagram profil, dok su one stalno objavljivale sporne fotografije s dvoglavim orlom da ispadne kako smo se samo tako slikale, one s tri prsta su obrisale.

- Proživljavam pakao, bajka u kojoj sam živjela postala je katastrofa - rekla je Valentina za srpske medije.

O cijelom slučaju oglasio se i njen otac koji je pokušao opravdati postupke kćeri.

- Ona je dijete, pojma nema, nesvjesno je to napravila, nije razmišljala, to je sad jedna katastrofa. Moja Valentina je vrlo srpski nastrojena, moram to tako reći da biste razumjeli. Tata joj ima stotinu fotografija ispod četničke zastave, znači, mi smo jedna normalna srpska porodica - piše Kurir.rs.