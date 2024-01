Srpska pjevačica o Stjepanu Hauseru: 'Ne znam što to žene vide u njemu, nije mi jasno...'

Srpska pjevačica Katarina Živković (34) javno je isprozivala violončelistu Stjepana Hausera (37), koji sebe često naziva velikim zavodnikom i miljenikom žena.

'Ne znam što žene vide na tom Hauseru'

- Ja sam poznata kao netko tko nikada ne komentira druge ljude, pogotovo ne javne ljude, a pogotovo ne negativno! Ali, tog Hausera… Ja ne znam što žene vide na njemu, u njemu, osim toga što je stvarno sjajan umjetnik - rekla je pjevačica, kako piše Kurir.

- Čovjek koji izjavljuje da on na bini svira violončelo i da tako vodi ljubav sa ženama… Vidi, ja nikada neću otići - zaključila je Živković pritom misleći na njegov koncert.

Bio je dvije godine s Jelenom Rozgom

Inače, Hauser je poznat po brojnim veza i često ga povezuju s lijepim djevojkama, a najpoznatija mu je ona s našom pjevačicom, Jelenom Rozgom.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

U epizodi Knjazališta na HRT-u prisjetio se kako su se upoznali.

- Suradnja s njom bila je fenomenalna, trajala je dvije godine. Prekrasan period mog života, i uvijek ću našu suradnju imati u lijepom sjećanju. Upoznali smo se u West Innu, bio je Miss Universe. Ja sam tamo išao gledati misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. I tako je sve krenulo - ispričao je Hauser.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL - ilustracija

Komentirao je i tračeve koji su se širili, da su oboje 'gay'.

- To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. Jer je to bila prava ljubav, živjeli smo skupa dvije godine - rekao je.