Srpska pjevačica Stoja ima kuću u Istri: 'Ne doživljavam ju kao Hrvatsku, već kao Italiju...'

Srpska pjevačica Stoja Novaković rekla je kako je ponosna na nekretninu koju ima u Istri u kojoj uživa, ali je šokirala izjavom da ju 'ne doživljava kao Hrvatsku'.

U Areni Zagreb održana 2. Kafanska večer | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Družim se sa životinjama, cvijećem, tu nalazim mir. Provodim vrijeme s djecom. Dolaze mi kolegice, bila je Maja Nikolić, očekujem Vanesu, Zlatu... Idem u Istru, u svoju kuću. Istru ne doživljavam kao Hrvatsku, već kao Italiju, meni to nekako kao da nije Hrvatska. Tamo ima dosta ljudi koji ne znaju pričati hrvatski. Nemam vremena tamo se družiti, ali imam prijateljice tamo koje su Bosanke, Ličanke - rekla je, a prenosi Story.hr.

- Pokušavam uvijek biti drukčija, ali me vi novinari uvijek primijetite! (smijeh) Danas može svakako, ideje pronalazim sama. Možda se ošišam i skroz na ćelavo! Što da ne? Ja sam svoja - kaže Stoja.

Osim toga, priznala je kako ne osjeća krizu na svojoj koži.

- Ako se nema para, bit će, polako. Ni ne razmišljam o tome. Mladi ljudi otkrivaju neke pjesme od prije 20, 25, 30 godina, to je super, sad je hit: 'Ne slušaj ni vijesti jer nećeš čuti to... - objasnila je pjevačica.