Na TikToku je osvanulo nekoliko snimki iz splitskog kluba u kojem nastupa srpska pjevačica, a publika pjeva s njom u jedan glas
VIDEO
Seka Aleksić 'raspametila' sve nastupom u splitskom klubu
Sudeći prema društvenim mrežama, nastup Seke Aleksić u petak je oduševio Splićane i Splićanke koji su napunili jedan tamošnji klub u kojem je ova srpska pjevačica nastupila.
Najavljena su još dva koncerta u studenom - Milica Pavlović 14.11. i Peđa Jovanović 21.11.
