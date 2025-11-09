Obavijesti

Seka Aleksić 'raspametila' sve nastupom u splitskom klubu

Seka Aleksić 'raspametila' sve nastupom u splitskom klubu
Foto: Antonio Ahel

Na TikToku je osvanulo nekoliko snimki iz splitskog kluba u kojem nastupa srpska pjevačica, a publika pjeva s njom u jedan glas

Sudeći prema društvenim mrežama, nastup Seke Aleksić u petak je oduševio Splićane i Splićanke koji su napunili jedan tamošnji klub u kojem je ova srpska pjevačica nastupila.

@sekaaleksicdaily Ne daj se kraljice..😎✨️ #sekaaleksic #fyp #foryou #viral @Seka Aleksić ♬ original sound - sekaaleksicdaily
@sekaaleksicdaily Iskoristi moje mane...🥰✨️ #sekaaleksic #fyp #viral #foryou @Seka Aleksić ♬ original sound - sekaaleksicdaily
@sekaaleksicdaily ✨️ #sekaaleksic #foryou #viral #fyp @Seka Aleksić ♬ original sound - sekaaleksicdaily
jel to to?
byu/Only-Key9253 inSplit

Najavljena su još dva koncerta u studenom - Milica Pavlović 14.11. i Peđa Jovanović 21.11.

