Srpska starleta u izolaciji: Jela namaz pa 'servirala' bradavice

Srpska starleta Stanija Dobrojević (35) spremno je pozirala fotografu uživajući u slatkom namazu u Novom Sadu, gdje se nalazi u samoizolaciji zbog korona virusa.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pozornost je privukla rozim ogrtačem koji je kasnije skinula pa je kamerama 'servirala' osebujne atribute i bradavice koje su joj nazirale.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Inače, ova starleta rođena je u Virovitičko-podravskoj županiji. Obitelj je početkom rata živjela u Voćinu, odakle su otišli u Okučane, no pobjegli su u Srbiju kad je počela operacija Bljesak.

Stanija je poznata po plastičnim operacijama i sudjelovanjem u srpskim realityjima. Okušala se na 'Farmi', ali i u 'Zadruzi'.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pokušala je biti i pjevačica, no to joj nije pošlo za rukom. Ipak, to je nije spriječilo da snimi nekoliko pjesama...

POGLEDAJTE GALERIJU:

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: