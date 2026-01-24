Obavijesti

OSTVARILA MU SE ŽELJA

Srpski voditelj (50) dobio dijete s kolegicom (33) koju je zaveo na poslu nakon razvoda...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Ognjen Amidžić i njegova 17 godina mlađa supruga Mina dobili su drugo dijete

Admiral

Presretan sam! Sve je prošlo u najboljem redu! Mina i beba se osjećaju super! Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće, rekao je srpski voditelj Ognjen Amidžić (50) za Blic. Njegova 17 godina mlađa supruga Mina rodila je njihovo drugo dijete, a kako pišu srpski mediji, Amidžiću se ispunila velika želja jer je par dobio kćer.

SRPSKA ZVIJEZDA VIDEO Tea Tairović izvela uživo svoju pjesmu 'Sto posto'
VIDEO Tea Tairović izvela uživo svoju pjesmu 'Sto posto'

Ognjen i Mina već imaju sina Peruna, koji se rodio prošle godine. Njihova ljubavna priča započela je na poslu. Upoznali su se tijekom rada na njegovoj emisiji 'Ami G show', u kojoj je Mia imala segment 'Pazi Mina'

- Zanimljivije je i ljepše kada radimo zajedno. Lijepo funkcioniramo i dopunjujemo se, daje mi dobre ideje i vrlo je kreativna. Mislim da će iduće sezone pokazati koliko je kreativna - rekao je Ognjen ranije u emisiji 'Premijera'.

Foto: Instagram

Vjenčali su se u tajnosti prije dvije godine.

- Istina je, vjenčali smo se. Željeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živjeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želio da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime - dodao je Ognjen.

Foto: Instagram

Ovo je Ognjenu drugi brak. Nakon deset godina razveo se od Danijele Dimitrovske, s kojom ima sina Matiju. Upoznali su se 2009. godine na snimanju njegove emisije, kad je Danijela živjela u New Yorku, a vezu su godinama održavali na daljinu. Vjenčali su se 2012., a godinu kasnije postali roditelji. 

