Srpskoj glumici pozlilo dok je čekala let: 'Ženi od 92 godine nitko nije htio dati da sjedne'

Glumici iz filma 'Balkanski špijun', Miri Banjac, pozlilo je na aerodromu u Crnoj Gori. Mira je trebala biti na letu za Srbiju, no on je otkazan. Novi let čekala je više od četiri sata kada joj je u jednom trenutku pozlilo, piše Informer.

S obzirom na to da su letovi kasnili na aerodrom u Tivatu bilo je mnoštvo ljudi. Kada je prošla kontrolu putovnica glumica nije imala gdje sjesti pa je sat vremena morala stajati. Na glavi je imala naočale i šešir ne želeći da je itko prepozna.

Tek nakon što joj je pozlilo putnici su se ustali i dopustili joj da sjedne.

- Gledala sam sramotnu scenu! Mira nije imala gdje sjesti. Svi su gledali ženu od 92 godine kako stoji i nitko nije htio ustati. Pa i da nije legenda kakva je, trebali su joj ustupiti mesto. Na kraju je ustala neka žena s djetetom. Ona joj je dala bočicu vode da dođe sebi. Tek tada je Mira skinula šešir i uzela lepezu da se rashladi - rekao je izvor za srpski medij.

Uz sve nevolje koje su je snašle, Miri se navodno i izgubio kofer, ali su ga na kraju uspjeli naći.

