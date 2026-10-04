Stallone otkrio da je bio tužan kada je 'Rocky' osvojio Oscara

Pisanje scenarija i glavna uloga u filmu koji osvoji Oscara za najbolji film san je svakog glumca, ali Sylvesteru Stalloneu to je iskustvo donijelo neočekivane emocije. Iako se od njega očekivalo slavlje, poznati glumac priznao je da mu je ta noć ostala u gorkom sjećanju zbog izostanka njegovih roditelja.

U razgovoru za emisiju CBS Sunday Morning krajem rujna, osamdesetogodišnji glumac prisjetio se trenutka kada je saznao da je kultni film iz 1976. godine osvojio glavnu nagradu. Rocky je tada pobijedio oštru konkurenciju poput filmova Taksist, TV mreža i Svi predsjednikovi ljudi. Stallone je bio uvjeren da nema šanse za pobjedu jer su mu i drugi pisci otvoreno govorili da neće osvojiti nagradu.

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Kada je Jack Nicholson izgovorio ime njegovog filma, glumac je isprva mislio da se netko šali.

​- Čujem stvari. Kakvo je to zujanje? - prisjetio se svojih misli dok je publika eruptirala u pljesak.

Umjesto sreće, naglo su ga preplavili suprotni osjećaji kada je shvatio da njegovi roditelji nisu prisutni u dvorani.

​- Želio sam potonuti u sjedalo. Nije bilo kao da osjećam ushićenje. Zapravo sam osjećao tugu, jer sam želio da to bude svečana, obiteljska stvar - rekao je Stallone.

Foto: Jeenah Moon

Njegova obitelj odlučila je da neće prisustvovati ceremoniji dodjele Oscara s njim, unatoč tome što je film dobio deset nominacija i osvojio tri nagrade. Njegova majka uvjetovala je svoj dolazak prisutnošću svog frizera, što on nije mogao ispuniti. U nedavnom intervjuu za emisiju CBS Mornings, priznao je da se nikada neće u potpunosti pomiriti s činjenicom da su preskočili njegovu veliku noć.

​- Želiš ljude koje voliš, a koji su te odbacivali. Sada si tu, na Oscarima, a oni ne žele ići - priznao je.

Glumac u svojim novim memoarima The Steps detaljno progovara o problematičnom odnosu s ocem za kojeg tvrdi da je bio zlostavljač. Jedno je poglavlje posvetio neugodnom događaju kada se njegov otac neočekivano pojavio na setu filma i zahtijevao ulogu. Iako je Stallone napravio promjenu u zadnji tren kako bi mu udovoljio, taj dugi dan snimanja završio je njihovom žestokom svađom i prepirkom.

*uz korištenje AI-ja

