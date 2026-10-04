Obavijesti

Show

Komentari 0
NEOČEKIVANE EMOCIJE

Stallone otkrio da je bio tužan kada je 'Rocky' osvojio Oscara

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Stallone otkrio da je bio tužan kada je 'Rocky' osvojio Oscara
2
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sylvester Stallone otkrio je kako je osvajanje Oscara za film 'Rocky' 1976. godine donijelo više tuge nego radosti. 'Nije bilo kao da osjećam ushićenje, osjećao sam tugu', rekao je

Admiral

Pisanje scenarija i glavna uloga u filmu koji osvoji Oscara za najbolji film san je svakog glumca, ali Sylvesteru Stalloneu to je iskustvo donijelo neočekivane emocije. Iako se od njega očekivalo slavlje, poznati glumac priznao je da mu je ta noć ostala u gorkom sjećanju zbog izostanka njegovih roditelja.

U razgovoru za emisiju CBS Sunday Morning krajem rujna, osamdesetogodišnji glumac prisjetio se trenutka kada je saznao da je kultni film iz 1976. godine osvojio glavnu nagradu. Rocky je tada pobijedio oštru konkurenciju poput filmova Taksist, TV mreža i Svi predsjednikovi ljudi. Stallone je bio uvjeren da nema šanse za pobjedu jer su mu i drugi pisci otvoreno govorili da neće osvojiti nagradu.

Archival Cinema and Entertainment
Foto: Profimedia

Kada je Jack Nicholson izgovorio ime njegovog filma, glumac je isprva mislio da se netko šali.

​- Čujem stvari. Kakvo je to zujanje? - prisjetio se svojih misli dok je publika eruptirala u pljesak.

IZDAJE MEMOARE Sylvester Stallone prisjetio se djetinjstva prepunog nasilja
Sylvester Stallone prisjetio se djetinjstva prepunog nasilja

Umjesto sreće, naglo su ga preplavili suprotni osjećaji kada je shvatio da njegovi roditelji nisu prisutni u dvorani.

​- Želio sam potonuti u sjedalo. Nije bilo kao da osjećam ushićenje. Zapravo sam osjećao tugu, jer sam želio da to bude svečana, obiteljska stvar - rekao je Stallone.

2025 Kennedy Center Honors at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C.
Foto: Jeenah Moon

Njegova obitelj odlučila je da neće prisustvovati ceremoniji dodjele Oscara s njim, unatoč tome što je film dobio deset nominacija i osvojio tri nagrade. Njegova majka uvjetovala je svoj dolazak prisutnošću svog frizera, što on nije mogao ispuniti. U nedavnom intervjuu za emisiju CBS Mornings, priznao je da se nikada neće u potpunosti pomiriti s činjenicom da su preskočili njegovu veliku noć.

​- Želiš ljude koje voliš, a koji su te odbacivali. Sada si tu, na Oscarima, a oni ne žele ići - priznao je.

LEGENDA FILMA Sylvester Stallone slavi 80. rođendan: Priča o upornosti koja je stvorila Rockyja i Ramba
Sylvester Stallone slavi 80. rođendan: Priča o upornosti koja je stvorila Rockyja i Ramba

Glumac u svojim novim memoarima The Steps detaljno progovara o problematičnom odnosu s ocem za kojeg tvrdi da je bio zlostavljač. Jedno je poglavlje posvetio neugodnom događaju kada se njegov otac neočekivano pojavio na setu filma i zahtijevao ulogu. Iako je Stallone napravio promjenu u zadnji tren kako bi mu udovoljio, taj dugi dan snimanja završio je njihovom žestokom svađom i prepirkom.

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Maja Šuput i dalje ne odustaje od ljeta: Pokazala je guzu u mini badiću kraj bazena
SUNČALA SE

FOTO Maja Šuput i dalje ne odustaje od ljeta: Pokazala je guzu u mini badiću kraj bazena

Pjevačica se trenutno nalazi u Zadru gdje odmara pokraj bazena odjevena u maleni kupaći kostim koji je naglasio njenu guzu
FOTO Sjećate se Maje Paole? Upoznali smo ju u Big Brotheru, pogledajte kako danas izgleda
PRIJE 19 GODINA

FOTO Sjećate se Maje Paole? Upoznali smo ju u Big Brotheru, pogledajte kako danas izgleda

Ako ste prije 19 godina pratili reality 'Big Brother', sigurno se sjećate Maje Paole Sestrić. Bila je finalistica četvrte sezone i jedna od onih natjecateljica koje su se brzo uvukle pod kožu gledateljima. Nakon izlaska iz kuće povukla se iz javnosti, ali interes za njezinim životom nije nestao. I danas se mnogi pitaju gdje je, što radi i kako izgleda
FOTO Slavne dame u prozirnoj čipki pokazale bradavice, Nives i Laura u kratkim hlačama guzu
FOTKE TJEDNA

FOTO Slavne dame u prozirnoj čipki pokazale bradavice, Nives i Laura u kratkim hlačama guzu

Iza nas je još jedan tjedan u kojem se slavne dame nisu sramile pokazati svoje atribute. Dodjela MTV nagrada, Tjedan mode, ali i visoke temperature potakle su poznate dame da odbace viškove odjeće i otkriju previše...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026