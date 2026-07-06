Sylvester Stallone slavi 80. rođendan: Priča o upornosti koja je stvorila Rockyja i Ramba

Legendarni holivudski glumac, scenarist i redatelj Sylvester Stallone danas slavi 80. rođendan, pružajući priliku za osvrt na izvanrednu karijeru i život obilježen nevjerojatnom upornošću. Od teškog djetinjstva i siromaštva do statusa jedne od najvećih akcijskih zvijezda svih vremena, Stalloneova priča je inspiracija koja nadilazi filmsko platno i potvrđuje da se snovi mogu ostvariti, čak i kada se sve čini izgubljenim.

Michael Sylvester Gardenzio Stallone rođen je u njujorškoj četvrti Hell's Kitchen, a njegovo rođenje obilježile su komplikacije. Korištenje forcepsa pri porodu oštetilo mu je živac, što je rezultiralo trajnom paralizom donje lijeve strane lica. Taj mu je događaj dao karakterističan, pomalo nerazgovijetan govor i "spušteni" osmijeh, što će kasnije postati njegov zaštitni znak, ali mu je u djetinjstvu donijelo samo probleme i porugu vršnjaka. Odrastao je u problematičnoj obitelji, a nakon razvoda roditelja, dio djetinjstva proveo je u udomiteljskim obiteljima. Bio je problematičan mladić, izbačen iz čak 14 škola, no unatoč svemu, rano je pokazao interes za glumu.

Foto: IFA Film

Put do uspjeha bio je trnovit. Prije nego što se proslavio, Stallone je radio niz slabo plaćenih poslova kako bi preživio. Čistio je lavlje kaveze u zoološkom vrtu, radio kao kino razvodnik, s kojeg je posla otpušten jer je preprodavao ulaznice, i prodavao hamburgere. U jednom od najtežih razdoblja života bio je beskućnik i tri je tjedna spavao na autobusnom kolodvoru u New Yorku. Iz čistog očaja, 1970. godine prihvatio je ulogu u erotskom filmu "The Party at Kitty and Stud's" za honorar od samo 200 dolara. Kasnije je objasnio taj potez.

​- Bilo je ili to ili nekoga opljačkati, jer sam bio na samom dnu - priznao je glumac.

Film je kasnije, nakon što je postao slavan, preimenovan u "Italian Stallion".

"Rocky": scenarij koji je promijenio sve

Prekretnica u njegovom životu dogodila se 1975. godine. Inspiriran boksačkim mečem između Muhammada Alija i anonimnog Chucka Wepnera, Stallone je u samo tri i pol dana napisao scenarij za film "Rocky". Priča o siromašnom boksaču iz Philadelphije koji dobiva priliku života bila je odraz njegovih vlastitih borbi. Filmski studiji bili su zainteresirani za scenarij, nudili su mu značajne iznose, ali su za glavnu ulogu željeli poznate glumce poput Roberta Redforda ili Burta Reynoldsa. Stallone, koji je u tom trenutku na bankovnom računu imao jedva stotinjak dolara, bio je uporan u namjeri da upravo on glumi Rockyja Balbou. U tom je razdoblju bio toliko siromašan da je morao prodati svog voljenog psa Butkusa za 40 dolara kako bi kupio hranu.

Foto: CT/EPX/starmaxinc.com

Producenti su naposljetku pristali na njegov uvjet, ali uz znatno manji budžet. "Rocky" je snimljen i postigao je ogroman uspjeh, osvojivši tri Oscara, uključujući onaj za najbolji film. Stallone je postao tek treća osoba u povijesti nominirana za Oscara i za najbolji originalni scenarij i za najboljeg glumca za isti film. Jedna od prvih stvari koje je učinio s novcem bila je da otkupi svog psa, za što je na kraju morao platiti nevjerojatnih 15.000 dolara. Uspjeh "Rockyja" lansirao ga je među holivudske zvijezde i iznjedrio jednu od najpoznatijih filmskih franšiza. Ubrzo je stvorio još jednog kultnog lika, vijetnamskog veterana Johna Ramba, čime je zacementirao svoj status akcijske ikone.

Privatni život: brakovi i obiteljske tragedije

Sylvester Stallone ženio se tri puta. Prvi brak, sa Sashom Czack, trajao je od 1974. do 1985. godine, a u njemu je dobio dva sina, Sagea i Seargeoha. Njihovom mlađem sinu Seargeohu u djetinjstvu je dijagnosticiran autizam. Stariji sin Sage, koji je i sam bio glumac i pojavio se uz oca u filmu "Rocky V", preminuo je 2012. u 36. godini od srčanog udara. Stallone je tu tragediju opisao kao najteži trenutak u svom životu. Drugi brak, s glumicom Brigitte Nielsen, trajao je od 1985. do 1987. godine. Od 1997. u braku je s bivšom manekenkom Jennifer Flavin, s kojom ima tri kćeri: Sophiju, Sistine i Scarlet. Iako je Flavin 2022. podnijela zahtjev za razvod, par se pomirio samo mjesec dana kasnije.

Život u osmom desetljeću: produkcija i novi projekti

I na pragu devetog desetljeća, Stallone ne usporava. Posljednjih godina ostvario je zapažen uspjeh s televizijskom serijom "Tulsa King", u kojoj glumi njujorškog mafijaša prognanog u Oklahomu. Serija je dobila pozitivne kritike, a druga sezona premijerno je prikazana u rujnu 2024. godine. Aktivan je i iza kamere; 2018. osnovao je produkcijsku kuću Balboa Productions s ciljem razvoja filmskih i televizijskih projekata. Tvrtka je, između ostalog, producirala filmove "Rambo: Last Blood" i "Samaritan". Zajedno sa suprugom i kćerima, zakoračio je i u svijet reality televizije.

Serija "The Family Stallone" na platformi Paramount+ pruža uvid u privatni život slavne obitelji. Stallone je time pokazao da njegova priča o borbi, padovima i nevjerojatnim uspjesima i dalje traje, inspirirajući nove generacije da nikada ne odustanu od svojih snova, bez obzira na to koliko se teškim činili.

*uz korištenje AI-ja