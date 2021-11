Sylvester Stallone (75) priznao je za da je tijekom snimanja scene, u kojoj se tukao s glumcem Dolphom Lundgrenom (64), mislio da će umrijeti. Dolph je u filmu utjelovio lik Ivana Drage, a njihovo izmjenjivanje udaraca na setu otišlo je predaleko.

Naime, Stallone i Lundgren su bili suparnici u četvrtom serijalu 'Rockyja' koji je prvi put prikazan 1985. godine, piše New York Post.

Glumac Stallone snimio je YouTube video u kojem se osvrnuo na dramatične sportske scene. Video je nazvao 'The Making of Rocky vs. Drago by Sylvester Stallone'.

- Prvo što smo snimili bio je moj i njegov ulazak i najava, a zatim je krenula tuča. Tijekom snimanja borbe zaradio sam ozbiljne ozlijede. Ekipa me hitno morala prevesti iz Kanade na odjel intenzivne njege u bolnici u Kaliforniji - započeo je glumac pa nastavio:

- Dakle, razbio me no, ja nisam osjećao ništa u tom trenutku, srce mi je počelo bubriti kasnije iste večeri. Krvni tlak mi se povisio na 260 i trebao sam uskoro pričati s anđelima. Sljedeće čega se sjećam je da sam na hitnom letu na maloj visini.

- Bio sam na intenzivnoj okružen časnim sestrama, a odmah nakon toga morao sam nazad kako bi dovršio borbu - objasnio je Stallone.

Glumac je, kako kaže, puna četiri dana proveo na intenzivnoj prije nego što se oporavio kako bi snimio ostatak završne scene kada mu Drago zada snažan udarac u prsa, što se može vidjeti i u originalnom filmu.

Kako bi proslavili godišnjicu filma, redateljska verzija Rockyja IV bit će puštena u kinima samo jedan dan, upravo danas, 11. studenog.

