Stampedo zbog Spider-Mana u zagrebačkom kinu! Superjunaci zauzeli prvi red, a ovako je bilo

Bili smo 28. srpnja na svečanoj premijeri filma "Spider-Man: Novo doba" u CineStaru u zagrebačkom Branimir centru. Pravi zaplet, međutim, nije počeo na filmskom platnu, nego pred samim ulazom u velebnu ScreenX dvoranu. Umjesto ulaznica s označenim sjedalima dobili smo narukvice poput onih za koncerte. Naoružani pićem i kokicama u Spider-Man kanticama, kao i donutsima s motivima popularnog Čovjeka-pauka, strpljivo smo čekali. Čim su se vrata otvorila, publika je pokazala da supermoći nisu rezervirane samo za Marvelove junake. Ljudi su potrčali prema dvorani brzinom koju prosječan Zagrepčanin inače postiže samo kad vidi da mu tramvaj već zatvara vrata. Dress-code je bio crveno i plavo, a mnogi su ga shvatili ozbiljno i pojavili se u odjeći u tim bojama. Neki su otišli i korak više pa došli u kostimima svog superjunaka i sjeli u prvi red.

"Spider-Man: Novo doba" otvara novo poglavlje priče o Peteru Parkeru, kojega ponovno glumi simpatično zbunjeni Tom Holland. Nakon događaja iz filma "Spider-Man: Put bez povratka", Peter živi sam u New Yorku, izbrisan iz sjećanja ljudi koje voli, i potpuno se posvećuje borbi protiv kriminala. Ovoga puta ne muči ga samo samoća, nego i neobična fizička promjena koja prijeti njegovu opstanku. Film je režirao Destin Daniel Cretton, a traje dva sata i 25 minuta.

ScreenX je za takvu vrstu spektakla zahvalan format. Slika se u pojedinim scenama širi i na bočne zidove pa imate osjećaj da Spider-Man ne leti samo ispred vas, nego i negdje pokraj vaše glave.

Film nudi ono što se od Spider-Mana očekuje: vratolomije, humor, velike akcijske prizore i Petera Parkera koji pokušava spasiti grad dok mu se privatni život raspada. Ono što film uzdiže na višu razinu jest neporeciva kemija između Hollanda i njegove Zendaye. Njihova stvarna veza zapravo se prenosi na platno. Kao i većina filmova Marvelova filmskog svemira, i "Brand New Day" neizbježno završava spektakularnim, apokaliptičnim uništavanjem digitalno oblikovanog velegrada.

Redatelj Destin Daniel Cretton dokazao je u filmu "Shang-Chi" da je majstor za koreografije borbe, a ovdje je taj talent podigao na novu razinu. Akcijske scene, od brzog njihanja između nebodera do brutalnih borbi prsa o prsa, opisane su kao najbolje u Marvelovu svemiru u posljednjih nekoliko godina. Crettonova sklonost praktičnim efektima i stvarnim lokacijama daje filmu osjećaj stvarnosti i vizualnu uvjerljivost, a to često nedostaje modernim blockbusterima.

"Spider-Man: Brand New Day" počiva na ideji staroj gotovo koliko i sami stripovi: biti superjunak nije privilegij, nego teret. Iza maske, nadljudske snage i spektakularnih letova među neboderima kriju se samoća, odgovornost i cijena koju junak plaća svaki put kad pokuša spasiti druge.