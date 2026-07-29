Obavijesti

Show

Komentari 0
HIT U KINIMA

Stampedo zbog Spider-Mana u zagrebačkom kinu! Superjunaci zauzeli prvi red, a ovako je bilo

Piše Morana Ćosić,
Čitanje članka: 2 min
Stampedo zbog Spider-Mana u zagrebačkom kinu! Superjunaci zauzeli prvi red, a ovako je bilo
11
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Čim su se vrata kina otvorila, publika je pokazala da supermoći nisu rezervirane samo za Marvelove junake

Admiral

Bili smo 28. srpnja na svečanoj premijeri filma "Spider-Man: Novo doba" u CineStaru u zagrebačkom Branimir centru. Pravi zaplet, međutim, nije počeo na filmskom platnu, nego pred samim ulazom u velebnu ScreenX dvoranu. Umjesto ulaznica s označenim sjedalima dobili smo narukvice poput onih za koncerte. Naoružani pićem i kokicama u Spider-Man kanticama, kao i donutsima s motivima popularnog Čovjeka-pauka, strpljivo smo čekali. Čim su se vrata otvorila, publika je pokazala da supermoći nisu rezervirane samo za Marvelove junake. Ljudi su potrčali prema dvorani brzinom koju prosječan Zagrepčanin inače postiže samo kad vidi da mu tramvaj već zatvara vrata. Dress-code je bio crveno i plavo, a mnogi su ga shvatili ozbiljno i pojavili se u odjeći u tim bojama. Neki su otišli i korak više pa došli u kostimima svog superjunaka i sjeli u prvi red.

"Spider-Man: Novo doba" otvara novo poglavlje priče o Peteru Parkeru, kojega ponovno glumi simpatično zbunjeni Tom Holland. Nakon događaja iz filma "Spider-Man: Put bez povratka", Peter živi sam u New Yorku, izbrisan iz sjećanja ljudi koje voli, i potpuno se posvećuje borbi protiv kriminala. Ovoga puta ne muči ga samo samoća, nego i neobična fizička promjena koja prijeti njegovu opstanku. Film je režirao Destin Daniel Cretton, a traje dva sata i 25 minuta.

ScreenX je za takvu vrstu spektakla zahvalan format. Slika se u pojedinim scenama širi i na bočne zidove pa imate osjećaj da Spider-Man ne leti samo ispred vas, nego i negdje pokraj vaše glave.

Film nudi ono što se od Spider-Mana očekuje: vratolomije, humor, velike akcijske prizore i Petera Parkera koji pokušava spasiti grad dok mu se privatni život raspada. Ono što film uzdiže na višu razinu jest neporeciva kemija između Hollanda i njegove Zendaye. Njihova stvarna veza zapravo se prenosi na platno. Kao i većina filmova Marvelova filmskog svemira, i "Brand New Day" neizbježno završava spektakularnim, apokaliptičnim uništavanjem digitalno oblikovanog velegrada.

Redatelj Destin Daniel Cretton dokazao je u filmu "Shang-Chi" da je majstor za koreografije borbe, a ovdje je taj talent podigao na novu razinu. Akcijske scene, od brzog njihanja između nebodera do brutalnih borbi prsa o prsa, opisane su kao najbolje u Marvelovu svemiru u posljednjih nekoliko godina. Crettonova sklonost praktičnim efektima i stvarnim lokacijama daje filmu osjećaj stvarnosti i vizualnu uvjerljivost, a to često nedostaje modernim blockbusterima.

"Spider-Man: Brand New Day" počiva na ideji staroj gotovo koliko i sami stripovi: biti superjunak nije privilegij, nego teret. Iza maske, nadljudske snage i spektakularnih letova među neboderima kriju se samoća, odgovornost i cijena koju junak plaća svaki put kad pokuša spasiti druge.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovog puta nije prekrila niti bradavice! Ispod prozirnog bodija Bianca nije nosila ništa
POKAZALA BAŠ SVE

FOTO Ovog puta nije prekrila niti bradavice! Ispod prozirnog bodija Bianca nije nosila ništa

Censori je ovaj put na zabavu stigla u nešto pristojnijem izdanju, ali kako je večer odmicala, tako je ona 'skidala' odjeću sa sebe. Iako je na prvi pogled djelovala golo, na kraju večeri ipak je ostavila prozirni bodi...
FOTO/VIDEO Održana je misa za Olivera, a poslušajte koje je pjesme Ante Gelo odsvirao...
'TRAG U BESKRAJU'

FOTO/VIDEO Održana je misa za Olivera, a poslušajte koje je pjesme Ante Gelo odsvirao...

U župi svetog Josipa u Vela Luci, održana je sveta mista zadušnica za Olivera Dragojevića, a Ante Gelo je nakon mise odsvirao dvije pjesme
FOTO Severinina vruća ljetna izdanja: Voli tangice i badiće...
ZGODNA PJEVAČICA

FOTO Severinina vruća ljetna izdanja: Voli tangice i badiće...

Severina ovog ljeta na društvene mreže redovno objavljuje seksi fotke na kojima pozira u badićima i tangicama, a pratitelji su oduševljeni njenom figurom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026