Stan Lee je od djetinjstva volio stripove: 'Znate kako je nastao Spider-Man? Tako je krenulo...'

Legendarni utemeljitelj Marvela Stan Lee preminuo je na današnji dan prije pet godina. Stan je preminuo u studenom 2018. godine, nakon što je Hitna pomoć došla po njega u njegov dom na Hollywood Hillsu i odvela ga u bolnicu. Tamo je i preminuo. U posljednjim godinama je bolovao od upale pluća.

Njegova ljubav prema stripovima javila se još u djetinjstvu, a njegovi likovi, poput Spider-Mana, Hulka i Thora, i danas su jedni od najpopularnijih superheroja.

Odrastao je u siromašnoj obitelji, preživjeli su i veliku gospodarsku krizu

Stan Lee rođen je kao Stanley Martin Lieber, 28. prosinca 1922. godine u obitelji siromašnih rumunjskih židovskih imigranata. Odrastao je u Manhattanu u New Yorku uz brata Larryja i roditelje. Od svojih ranih godina se zaljubio i fantastiku, čitao je avanturističke romane i gledao filmove sličnog žanra.

Foto: PIXSELL, REUTERS

Njegova obitelj teško je živjela tijekom velike gospodarske krize koja je započela 1929. godine. U isto je vrijeme Stan svjedočio zlatnom dobu Hollywooda. Stan je upisao srednju školu DeWitt Clinton kad je imao 15 godina. Tad se već bavio pisanjem, ali je morao raditi i druge poslove. Jednom je prilikom ispričao kako je na pola radnog vremena pisao osmrtnice za novine, dostavljao je sendviče i radio kao pomoćnik jednom proizvođaču hlača i još brojne druge poslove.

Kada je imao 17 godina je završio srednju školu DeWitt Clinton u Bronxu, a želja mu je bila postati ozbiljni pisac romana. Ipak, život je za njega pripremio nešto potpuno drugačije.

Foto: JASON REDMOND/REUTERS/PIXSELL

Prvo je donosio kave drugima, a nakon dvije godine postao urednik

Nakon što je završio školu, Lee se zaposlio kao asistent u Timely Comicsu. Posao mu je ponudio izdavač Martin Goodman. Prvi dan novog posla je i dan kad je izašao prvi dio 'Kapetana Amerike'. Ovo je bio jedan od rijetkih stripova u čijem stvaranju nije sudjelovao Stan. On je pak na početku donosio drugima kave i brinuo se da osoblju ne ponestane tinte. U sljedeće dvije godine je Lee postao urednik.

U međuvremenu je krenuo stvarati stripove koje je potpisivao sa Stan Lee. Nedugo zatim je upravo to ime postalo njegovo legalno ime. Njegova je karijera krenula uzbrdo, a on se odlučio 1942. upisati u vojsku, samo nekoliko tjedana nakon napada na Pearl Harbor. Vojne treninge je odrađivao u Queensu, a kratko je radio u Signalnom korpusu američke vojske. Tada su primijetili da ima smisla za pisanje pa su ga zaposlili kao tehničkog pisca.

Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Nakon što je napustio vojsku se vratio na poziciju urednika u Timely Comicsu, nakon čega je tvrtka preživjela teški period. Tijekom Drugog svjetskog rata su superheroji postali manje popularni, a neki su čak poticali spaljivanje stripova. Tvrtka Timely Cosmics se drastično smanjila, a Lee je bio jedan od nekolicine zaposlenika koji su ostali tamo raditi. U kasnim 50-ima je tvrtka gotovo pa propala, ali Lee je vodio posao.

Nakon propasti Timely Comicsa nastao Marvel

Nakon teškog razdoblja je tvrtka promijenila ime u Marvel. Stan Lee i Jack Kirby osmislili su 'Fantastičnu četvorku', koja će kasnije postati jedan od najpopularnijih stripova ikad. Na ideju za strip došli su nakon što su njihovi konkurenti National Periodical Publications, danas poznat kao DC, osmislili 'Ligu pravde'.

'Fantastična četvorka' postala je popularna među publikom jer su likovi bili nesavršeni pa su se brojni mogli poistovjetiti s njima. Kombinacija skromnih i prizemnih likova sa super moćima će kasnije postati konstanta u svim njegovim stripovima.

Od tada je stvorio likove kao što su Spider-Man, Ant-Man, Hulk, Thor i brojne druge.

Na ideju za Spider-mana došao zbog muhe na zidu

Jedan od njegovih najpoznatijih likova zasigurno je Spider-man. Jednom je prilikom Stan otkrio kako je i nastao.

- Reći ću vam kako je nastao Spider-Man. Ovo je istinita priča, iako je i meni nekad teško za povjerovati. Moj izdavač je došao do mene i rekao: 'Stan, želim da smisliš novog heroja', rekao sam: 'Dobro' i otišao kući. Kad je moj izdavač rekao da nešto napravim, morao sam napraviti jer sam htio zadržati posao. Razmišljao sam o tom što bih mogao smisliti. Najvažnija stvar kod superheroja je njegova super moć. Kad to dobijete, sve drugo dođe lako. Mislio sam si: 'Koju moć da dam ovom novom liku?' Vidio sam muhu koja je puzala po zidu i rekao si: 'Kad bih mogao smisliti superheroja koji se može zalijepiti za zidove i puzati po njima, čovječe, to bi bilo super' - započeo je svoju priču Stan.

Foto: Marvel

Otkrio je i kako je nastalo ime Spider-Man.

- Onda mi je trebalo ime. Fly-man, Mosquito-man... Došao sam do Spider-Mana i onda sam imao svog heroja. Imao sam njegovu moć, ime... Onda sam mu iz zabave dao i osobne probleme. Onda sam htio da bude tinejdžer jer nije bilo takvih superheroja. Naoružan svim tim predivnim materijalom, odličnim idejama, utrčao sam u ured mog izdavača i ispričao mu. Ovo je bila njegova reakcija: 'Stan, ovo je najgora ideja koju sam ikad čuo. Prvo, ljudi mrze paukove tako da ne možeš nazvati heroja Spider-Man. Želiš da bude tinejdžer, a oni mogu biti samo sporedni likovi. Želiš da ima osobne probleme... Stan, zar ti ne znaš što je superheroj? Oni nemaju osobne probleme' - ispričao je.

Foto: Marvel

Kako je rekao, razočarano je napustio njegov ured, ali je 'bio mudriji'. Međutim, nije mogao zaboraviti na Spider-Mana. U to su vrijeme htjeli iz proizvodnje maknuti strip 'Amazing Fantasy' jer se nije prodavao dovoljno. Slali su posljednje izdanje nakladniku, a kako kaže Stan, posljednje izdanje nitko nikad ne čita. Kako bi zadovoljio svoje želje i malo zaboravio na Spider-Mana, ubacio je lik u strip koji se trebao prestati izdavati. Stavio ga je na naslovnicu i zaboravio na to. Mjesec dana kasnije su došli podatci o prodaji stripa.

Foto: Profimedia

- Izdavač je trčeći ušao u moj ured. 'Stan, sjećaš li se onog lika koji nam se obojici jako svidio, Spider-Man? Napravimo ga kao serijal - dodao je autor stripova.

Selidba u Hollywood i početak Marvel Cinematic Universa

Godinu dana nakon što je stvorio Spider-Mana, pojavili su se Iron Man, X-Men, Dr. Strange i Osvetnici. Nakon što je Lee postao vođa Marvela, cijela je tvrtka radila po principu 'Marvelove metode'. Lee je davao nacrte priča umjetnicima koji su mu vraćali potpuno iscrtane stranice. Kasnije bi on dodavao tekst. Ipak, kasnije je ta metoda postala i problem zbog pitanja autorstva.

Tijekom sljedećih nekoliko godina su se Lee i Kirby sukobljavali oko toga tko zaslužuje priznanje za stripove. Neovisno o tom, Marvel je u to doba bio iznimno uspješan.

Foto: Janet Hough/Press Association/PIXSELL

Nešto kasnije, 1980. godine, Lee se preselio u Hollywood, a želja mu je bila svoje stripove prikazati na velikim ekranima. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja da se naprave filmske verzije 'Kapetana Amerike' i 'Fantastične četvorke', Marvel je osmislio film 'Blade'. Ovo nije bila jedna od Stanovih kreacija, ali je film bio dobar početak puta prema modernijim filmovima, koji će kasnije biti dio Marvel Cinematic Universa. Među prvim takvim bio je 'Iron Man' iz 2008. godine u kojem je glavnu ulogu imao Robert Downey Jr.

Danas su Marvelovi filmovi izrazito popularni, a svi imaju po nekoliko nastavaka. Filmovi su nastavili izlaziti i nakon njegove smrti.