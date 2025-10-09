Stankica iz 'Savršenog' nakon traume zbog filera napravila neočekivani životni zaokret...

Gledatelji su je upoznali u trećoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je osvojila srce glavnog junaka Tonija Šćulca. No život Stankice Stojanović (40) nakon realityja nije bio bajka. Posljednjih godina vodila je tešku bitku s posljedicama neadekvatnih filera. Borbu koja ju je obilježila fizički i psihički, ali i potaknula da krene prema psihoterapiji.

- Kada sam upisivala svoj prvi fakultet, željela sam da to bude psihologija i psihoterapija, ali život me tada odveo u drugom smjeru. Danas mi je drago što se to nije dogodilo tada, već sada, kad sam zrelija, kad imam iskustvo, i kad razumijem stvari dublje nego prije - rekla je za Net.hr.

- Ova odluka nije došla preko noći. To je priča koja je rasla godinama, tiho, iz potrebe da razumijem i sebe i svijet oko sebe na dublji način. Sad kad sam konačno na tom putu, osjećam da se nešto zaokružilo, kao da sam se vratila onome što me oduvijek čekalo - dodala je.

Foto: Instagram

Ne skriva da je njezina odluka povezana s problemima s filerima.

- Apsolutno. To iskustvo je bilo jedna velika trauma i prekretnica u mom životu. Ne samo fizička, već duboka psihološka. Kada se dogodi naružavanje lica, to ne pogađa samo površinu, to dira u sam identitet, u psihu, u sistem vrijednosti - rekla je.

Foto: Instagram/Screenshoot

Iako kreće novim putem, ne planira napustiti modu.

- Ne, nikako. Moda je moj jezik. Ono što se možda promijenilo je način na koji je sada doživljavam. Moda i psihoterapija se bave istim stvarima, identitetom, autentičnošću, samopouzdanjem, načinom na koji se predstavljamo svijetu. Ne želim birati između njih. Želim da se nadopunjuju, da ono što stvaram izvana bude u skladu s onim što osjećam iznutra - istaknula je dizajnerica.

Najviše je privlače teme identiteta, samopouzdanja i odnosa prema sebi.

- Ne želim se baviti “problemima”, već ljudima. Njihovim istinama, slojevima, tišinama jer vjerujem da se pravo iscjeljenje ne događa u terapijskoj sobi, ono počinje onog trenutka kad se čovjek prvi put pogleda i kaže: "Dobro, spreman sam razumijeti" - zaključila je.

Foto: Instagram

Svoju tešku priču Stankica je prošle godine podijelila i na društvenim mrežama. Ispričala je da je početkom 2023. započela suradnju s jednom tvrtkom koja prodaje dermalne filere. Nakon nekoliko tretmana pojavili su se bolovi i promjene na licu jer su fileri počeli migrirati.

- Prva adresa na koju sam se obratila bile su doktorice koje su radile aplikaciju filera. Od tog trenutka sam popila toliku količinu kortikosteroida i antibiotika da to ne možeš ni zamisliti - rekla je.

Foto: Instagram/Screenshoot

Njezin organizam nije podnosio terapiju pa ju je morala prekinuti.

- Morala sam ih pod hitno prestati piti jer je moj imunitet bio toliko narušen da sam počela imati nuspojave. Samo ću reći da je jedan lijek koji sam ja pila, u kombinaciji s drugim antibiotikom, terapija za tuberkulozu. Svi lijekovi koje sam pila apsolutno nisu dugoročno donosili da se moje zdravstveno stanje popravi - objasnila je.

Posebno ju je razočaralo što tim koji je radio aplikaciju filera nije preuzeo odgovornost za njezino stanje.

- Ovo stanje traje više od 365 dana. U međuvremenu, saznala sam da nisam jedina koja je prošla kroz ove posljedice korištenja filera i to je ono što je bio okidač da snimim upravo ovakav video. Osjećala sam potrebu da podijelim ovaj video da sutra netko drugi ne dođe u situaciju u kojoj sam se ja našla. Kao influencer, osjećam dužnost da trebam ljudima reći da ne rade to sebi. Prije svega, vaša koža i tijelo trebaju zdrave navike i dobre ljude - ispričala je.

Foto: Instagram