Stanković predstavio knjigu: 'Imam strašnu želju pobijediti depresiju, ali ne ide to tako'

Ljudima koji boluju od kliničke depresije ne pomaže ni želja da se ona pobijedi, ja imam strašnu želju pobijediti je, ali ne ide to tako, zato ovom knjigom želim senzibilizirati javnost, istaknuo je u srijedu novinar i televizijski voditelj Aleksandar Stanković na predstavljanju svoje nove knjige 'Depra' u Laubi.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Nadam se da ćemo senzibilizirati javnost, da će ljudi pružiti ruku onima koji boluju od kliničke depresije ili se bore s anksioznošću i da će odustati od onih priča kao što su 'odi u prirodu', 'prošeći malo', 'popij pivu bit će ti bolje'. To vrijedi kod onih koji su lošeg raspoloženja, ne kod depresivaca - kazao je Stanković nakon što je objavio knjigu u kojoj opisuje svoju dugogodišnju borbu s depresijom. jednom od najčešćih bolesti suvremenog svijeta.

Autor knjige napominje da je depresija poremećaj kemijskih procesa u mozgu koji se, u najvećem broju slučajeva, može sanirati upotrebom tableta i razgovorom s psihologom, psihijatrom ili psihoterapeutom.

- U fazi kada sam dobro mogu se najnormalnije smijati, no to ne znači da nemam problema, to ne znači da ni drugi ljudi kada se smiju nemaju probleme, da ne nose ogromnu tugu u sebi - kazao je.

Osim podrške obitelji i prijatelja, Stanković ističe da mu je u borbi s depresijom najviše pomogla činjenica da se s istom bolesti bore i drugi ljudi, poput kirurga i nogometaša, koji se smatraju uspješnim članovima zajednice.

- Kad ti je svaki dan isti, kad ne vidiš smisla u bilo čemu što radiš, kada ne može držati koncentraciju više od jedne minute u razgovoru s nekom osobom, kad nemaš tek, kada se ne možeš posvetiti svojoj djeci, meni je ta ruka koji su mi ti ljudi pružili značila strahovito puno - rekao je.

Na promiciju su došli glumac Tarik Filipović, meteorolog Zoran Vakula, a priliku da mu potpiše knjigu nije propustio ni gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević.

Premda depresija možda ima pandemijske razmjere, nije pošteno svako nezadovoljstvo i frustraciju kojima život obiluje svrstati pod depresiju, upozorila je ravnateljica Klinike Vrapče Petrana Brečić.

S druge strane, sve psihičke bolesti nose groznu stigmu jer ih još uvijek prate ružne etikete poput ludosti, lijenosti, nesposobnosti, nedostatka volje i slično.

- Ljudi ne želi biti psihički bolesni. Ako jesu bolesni, ne žele se javiti na liječenje jer ako si bolestan onda si drugačiji. Nije to na razini da te ljudi gledaju drugačije već i sam sebe počinješ gledati drugačije - rekla je Brečić.

Međutim, ravnateljica Klinike Vrapče poručuje da, usprkos patnjama koje proživljavaju, oboljeli od depresije mogu prihvatiti svoju bolest, liječiti se, planirati svoj život i biti vrijedni ljudi kao i prije bolesti.

Glazbenik Edo Maajka također je napomenuo da nije svaka tuga depresija. Depresiju je definirao kao osjećaj totalne bespomoćnosti i beznađa.

- Riječ je o stigmatiziranoj bolesti, mislim da će biti tabu u našem društvu još 150 godina. Kod nas postoje brojni tabu teme, pa onda imamo 2-3 tjedna kada one to više nisu, da bi nakon toga opet postale tabu - kazao je.

Pjesnikinja Monika Herceg smatra da je depresija jedna od tema o kojoj moramo neprestano govoriti, kao i o nasilju nad ženama, pravima žena, pravu na abortus i potiskivanju emocija.

- Vidimo što se događa po Europi, krenuvši od Poljske i Italije. Pitanje je kako bi tamo prošle knjige o depresiji i muškarcima koji su javne ličnosti, a otvoreno govore da su depresivni - rekla je Herceg.