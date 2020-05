Stanovnici zagrebačkog naselja Travno uživali u izvedbi arija

Nakon što je prva u nizu opernih arija na otvorenom, u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, upriličena 4. svibnja u Glazbenom paviljonu u zagrebačkom parku Zrinjevac, ovaj projekt ide dalje pa je večeras, 6. svibnja, mogla uživati publika novozagrebačkog naselja Travno.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Zagrepčani su u ponedjeljak uživali u arijama iz opera 'Don Giovanni', 'Seviljski brijač' i 'Trubadur' u izvedbi sopranistice Lane Kos i baritona Ljubomira Puškarića, s pratnjom pijanistice Nine Cossette, dok su večeras kod Mamutice, na platou u blizini KUC Travno nastupili sopranistica Ivana Lazar, bas bariton Ozren Bilušić te Nina Cossetto na klaviru.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

HNK će do 16. svibnja obilaziti razne zagrebačke kvartove i omogućavati tako građanima da sa svojih prozora, terasa i balkona slušaju neke od najatraktivnijih opernih arija, dok se među posjetiteljima poštuju sve mjere opreza i distance.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Zahvala je to našim sugrađanima koji su u ovim nesvakidašnjim kriznim vremenima pokazali društvenu odgovornost i ostali u svojim domovima. No, zahvala je to i svim onim vjernim i novim gledateljima koji su otkada je zagrebački HNK pokrenuo prikazivanje svojih hit predstava na digitalnim platformama, pogledali naše izvedbe nevjerojatnih pola milijuna puta - kažu iz HNK Zagreb.