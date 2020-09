Starleta slomila obje noge, ali već je na snimanju: 'Oprezna je'

Katie ni miruje niti minute. Nakon nesreće u kojoj je slomila oba stopala morala je na operaciju koja je trajala šest sati. No uspješno se oporavlja, a već je počela i sa snimanjima

<p>Britanska starleta <strong>Katie Price</strong> (42) ponovno je počela raditi i posvetila se modelingu, iako ima slomljena stopala, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/katie-price-back-business-models-22673030" target="_blank">Mirror</a>. Nedavno je na YouTube kanalu pokazala ožiljke nakon operacije koja je trajala šest sati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Starletina kći</strong></p><p>Njezini obožavatelji ostali su u šoku, očekivali su kako će joj se posljedice operacije više vidjeti, a neki su pomislili kako posljedica ozlijede uopće nema. No, sve se svodilo na pametne trikove s kamerama i kutove pod kojima je držala noge. Ožiljci su joj na nogama vidljivi. </p><p>- Katie se sjajno osjećala što je mogla imati gola stopala, opustila se. No bila je oprezna da ne stavi cijelu težinu na noge. Ništa je ne može spriječiti da radi. Izgledala je prekrasno na snimanju, sve je prošlo uspješno - rekla je njezina predstavnica <strong>Kirsty Shaw-Rayner</strong> za strane medije.</p><p>Starleta je inače bila u Turskoj na ljetovanju sa svojim partnerom <strong>Carlom Woodsom</strong> (31) te djecom <strong>Juniorom </strong>(15) i <strong>Princess </strong>(13), a zglobove je slomila tijekom posjete parku 'Land of Legends'.</p><p>Skočila je sa zida te slomila pete na oba stopala. Zbog ozljeda obitelj se vratila u Veliku Britaniju. </p><p>Liječnici smatraju kako neće moći ispravno hodati sve do 2021. godine.</p>