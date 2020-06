'Starlete su uvijek bile pojam jako dobrog provoda i zabave'

Biti starleta je svojevrsni lifestyle, moraš imati zacrtane neke ciljeve u životu i trebaš se potruditi da te ciljeve i ostvariš. Starleta treba držati do sebe, zato pomno bira muškarce s kojima se druži

<p>Iako se u društvu naziv starleta koristio u negativnom kontekstu, u mom insajderskom ‘celebrity’ svijetu starlete su nam svima bile pojam dobrog provoda i zabave. Čak sam i sam prihvatio naziv starletan koji su mi nadjenuli srpski mediji jer mi to nimalo nije smetalo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Život hrvatskih starleta</strong></p><p>Otkad sam počeo s izlascima po klubovima, uvijek sam bio okružen zgodnim komadima, tzv. starletama. To su sve bile cure poznate u gradu ili javnom životu, atraktivne manekenke, misice, hostese koje su kroz razne medije našle svoje mjesto pod suncem zahvaljujući atraktivnom izgledu ili skandalima. Kad bih izašao u grad, klub ili na event s nekom od tih poznatih starleta, uvijek sam znao da ću se dobro provesti jer takvo društvo su svi priželjkivali.</p><p>Zajedno bismo obilazili klubove i lokale gdje su nas zvali prije svega da svojim pojavama napravimo dobru atmosferu. Cure su uvijek super izgledale, sređene od glave do pete, neke od njih su nosile skupocjenu odjeću, ali meni je recimo skroz bilo nebitno otkud su je dobivale jer sam znao da nas za evente nisu toliko plaćali da bi si to mogle priuštiti.</p><p>Biti starleta je svojevrsni lifestyle, moraš imati zacrtane neke ciljeve u životu i trebaš se potruditi da te ciljeve i ostvariš. Starleta treba držati do sebe, zato pomno bira muškarce s kojima se druži, koji mogu pratiti njezine standarde. Ako se nađu u većem muško-ženskom društvu, one uvijek moraju izdominirati.</p><p>Uglavnom, cijeli život su na ovaj ili onaj način ulagale u sebe i svjesne su da treba iskoristiti svaki trenutak da uloženo i povrate. Svaka starleta je ambiciozna i to ne krije, no također svaka i bira način na koji će ambiciju i ostvariti. Starlete se vole pretvarati da su glupe, a u stvari malo njih je zaista glupo. To se vidi i po tome što su danas neke vrlo uspješne žene. Kad se danas sjetim svih tih zabavnih trenutaka s najpoznatijim hrvatskim starletama, pomalo žalim za tim vremenima jer ove današnje cure sve su pomalo iste, iako imaju slične ambicije, ali do ostvarenja tih ambicija danas dolaze olako jer sve je postalo viralno.</p>