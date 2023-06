Stavrosov sin Milo otkrio kako se nosi s njegovim gubitkom: 'Rijetko je bio fizički prisutan...'

Milo Stavros, sin legendarnog Jasmina Stavrosa, priznao je kako se pomirio s činjenicom da mu oca pjevača više nema.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Jer, njega zapravo nikada nije ni bilo puno fizički s nama. On je uvijek bio tu, u nama svima, u našim srcima, ali rijetko ga je bilo baš fizički prisutnog. Češće je ‘bija‘ odsutan nego što je bio prisutan. Ali, bili smo vezani, jako. Meni je glupo da ti sad nešto petljam, da izmišljam... Govorim ti kako je bilo - rekao je Milo za Jutarnji list.

Stavros nas je napustio početkom svibnja. Od karcinoma kostiju liječio se u bolnici Jordanovac i izgubio bitku. Iza sebe je ostavio more hitova, no najponosniji je bio na pjesmu 'Pomolimo se', koju je napisao s Marijom Mihaljevićem. Svaki dan se ta pjesma vrti na Radio Mariji u 14 sati. Ponosio se i prigodnom, uskrsnom pjesmom koja se obraća majci i ocu te pita: 'Zašto se sve ovo događa? Zašto svijet ide u ovom smjeru?'.

- ‘More’ mi je jako draga, a uopće je ne izvodim. Napisali su je Rajko Dujmić i Stevo Cvikić, skoro pa autobiografska priča. Ne pjevam je jer ljudi nemaju vremena slušati riječi. Ni ‘Pomolimo se’ ne sviram. Nemaju vremena slušati o čemu govore te pjesme. Radije slušaju one druge, uz koje će plesati, zabavljati se, veseliti se. ‘More’ pjevam na solističkim koncertima, sebi za dušu - rekao je Jasmin.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Ipak, najveću zaradu donijela mu je 'Đuli', koju je otpjevao Daniel Popović (67). Tad je bio studijski bubnjar, baš se iz New Yorka vratio u Zagreb i trebao je snimiti ploču Miši Kovaču. Pokojni Mato Došen rekao mu je da će prije Miše snimiti jednu pjesmu, za tadašnju Jugoviziju. Stavros ju je snimio u četiri minute. Došen ga je pitao želi li da ga plati u gotovini ili na postotak, a kako je Stavros uvijek radio na postotak, odabrao je ovo drugo. Dobio je 0,01 posto i zaradio tadašnjih 70 tisuća njemačkih maraka.

- Nakon tri mjeseca došao sam u banku i tamo mi žena kaže da je vjerojatno došlo do neke pogreške. Nije. Najveći novac zaradio sam s ‘Đuli’, bila je čudnovata ta pjesma - prisjećao se.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Svoju ljubav nesebično je davao drugima, pomagao im, otvorio svoje srce, živio u poniznosti i skrušenosti. Smatrao je da se samo tako može othrvati svakodnevnim napadima.

- Takva su vremena. Jedino ljubav može sve to nadjačati. Ako voliš, ljubiš, pa čak i svog neprijatelja. pomoliš se za njega, oprostiš mu sve što ti radi. To možeš samo ako imaš veliko srce, voliš, ljubiš. Ljubav uvijek pobijedi - stalno je ponavljao. Bio je veliki humanitarac, no od priča o tome je bježao. Živio je u miru obiteljski život, izbjegavao sve što mu je činilo stres. Kad nije bio na nastupima, povlačio se među svoje najdraže, tamo gdje je bio zadovoljan i osjećao se dobro.