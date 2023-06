Stefan Karić prvi put o incidentu s Natašom Šavijom: 'Nisam bio nasilan, udario sam joj šamar!

Bivši natjecatelj 'Zadruge' Stefan Karić (31) prvi put se oglasio nakon što ga je srpska starleta, Nataša Šavija (35) optužila da ju je pretukao na svadbi.

Foto: Instagram

- Iskreno, djevojka vjerojatno pored svega što joj se dogodilo može izjavljivati što god želi. Vjerojatno je i bijesna i nervozna. Žao mi je kako joj se to dogodilo. Ne znam kako je nastala masnica na njenom oku. Posvađali smo se na proslavi, to je istina, ali kako je povrijedila oko - stvarno ne znam. Suđenje tek treba početi. I ona i ja smo dali izjave, ali bez odvjetnika ne smijem govoriti previše informacija. Mogu reći da se to dogodilo na svadbi na koju sam ju ja pozvao. Čuli smo se tijekom cijelog dana, a ona me pitala može li ići sa mnom. Ja sam malo popio i rekao sam joj da dođe. Kada je došla, poslao sam prijatelja po nju što se njoj vjerojatno nije svidjelo. Počela je histerizirati jer joj nisam pružio dovoljno pažnje. Sve se to događala u toaletu. Došlo je do sukoba, ali nisam bio nasilan. Ona je meni udarila šamar i ja njoj. To nisu bili udarci kojima sam ju mogao ozlijediti onako. Ja nikada nisam bio ranije nasilan, žao mi je, ima pravo pričati to i ima pravo biti ljuta i bijesna. Poslije našeg sukoba, vratila se na proslavu. Što je radila poslije, stvarno ne znam - započeo je Karić za Pink.rs.

Stefan je i negirao da su njih dvoje bili u vezi.

- Ne, ne, mi se znamo, ali nismo bili zajedno. Viđali smo se ranije - objasnio je.

Foto: Instagram

Određeno vrijeme proveo je u pritvoru zbog incidenta, a otkrio je i kako mu je bilo.

- Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Naravno da sam protiv nasilja. Jedan dječak je bio sa mnom u sobi. Da je bio u nekoj drugoj sobi tko zna što bi mu se dogodilo. Mene su nevjerojatno ispoštovali u zatvoru. Najbitnije mi je da moji prijatelji budu uz moju obitelj te da njima ništa ne fali. Ima i ljudi koji su me iznenadili. Svi su bili uz mene uglavnom i hvala im na tome - otkrio je Stefan pa priznao je li pokušao kontaktirati Šaviju poslije incidenta:

- Iskreno prva stvar koju sam trebao napraviti je - nazvati ju. Ali zbog suđenja i pritvora to nisam mogao napraviti da se ne bi protumačilo krivo. Zbog svega što me je čekalo nisam ju mogao nazvati.

Foto: Instagram

Prisjetimo se, nakon sukoba srpska reality zvijezda završila je u bolnici. Nataša je u KC Vojvodina zaprimljena s teškim povredama i prijelomima kostiju lica, pisao je ranije Kurir.