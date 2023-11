Stefany iza sebe ima glazbeno iskustvo, a 'Superstar' smatra početkom: 'Stvarno sam sretna'

Mlada glazbenica Stefany Žužić oduševila je gledatelje i žiri 'Superstara' kada je na audiciji otpjevala 'Talking to the Moon' Brune Marsa. Glazba je, kaže 26-godišnja Stefany, oduvijek dio njezinog života.

- Ne mogu zamisliti život bez glazbe, toliko da sad kad sam završila školovanje i imala 'siguran kruh' u rukama, odlučila sam se potpuno posvetiti glazbi i dati maksimum od sebe u to. Počela sam pjevati s tri godine u gradskom zboru na Krku i od tad pjevam stalno. Završila sam osnovnu i srednju glazbenu školu, sudjelovala na puno priredbi, školskih, gradskih, jednom showu prije ovoga, ali uvijek je to bila ljubav i hobi. Danas želim da mi glazba bude ljubav i posao koji ću s guštom raditi i živjeti. Superstar i sve što se ovih dana oko 'Superstara' događa smatram svojim profesionalnim glazbenim početkom, osjećala sam da je to točno ono sto mi treba i presretna sam zbog toga - priča Stefany.

Foto: RTL

Žiri ju je, dodaje, oduševio.

- Svaki njihov komentar i savjet znam napamet i neke od njih već primjenjujem. To su dragocjeni savjeti svakom mladom glazbeniku. Jako sam zadovoljna komentarima. Pozorno su me slušali i dali svoj sud. Naravno da su mi na prvu najbolje sjele pohvale, ali na drugu su mi jednako dragocjene i kritike, kako bih bila što bolja. I bas zato sam u 'Superstaru', da skupljam savjete i iskustva, da pokažem sve što mogu i naučim ono što ne mogu - dodaje Žužić.

Foto: RTL

Najveća životna želja joj je pjevati, uveseljavati ljude i imati svoje pjesme koje će publika pjevati s njom uglas.

- Želim nastupati, putovati na koncerte i vjerujem da ću uz Superstar i sjajne ljude oko mene to i uspjeti - ispričala je djevojka.

Foto: RTL

Dosad je surađivala s Ines Prajo i Arijanom Kunštek, a ljetos je nastupila i na Splitskom festivalu, gdje je pjevala pjesmu Matije Cveka. Glazbeno iskustvo Stefany već godinama polako prikuplja.

- Njihova vjera u mene daje mi dodatnu potvrdu da je put kojim želim ići opravdan. Voljela bih ja puno toga, kao dijete sam, ali do sada mi se potvrdilo da za sve treba vremena i da se stepenice definitivno ne preskaču. Korak po korak, strpljenje, rad i puno ljubavi i vjere da iskrena glazba uvijek nađe svoj put do slušatelja - otkriva Stefany.

Foto: RTL

Glazba, dakako, nije jedini interes koji zvijezda 'Superstara' ima. Diplomirala je marketing, a usto se bavi i wakeboardom.

- Danas je to samo hobi. Odrastanjem i broj obaveza se povećao, a za hobije je ostalo manje mjesta. Zato imam ljeto i kad god ulovim slobodan dan ili sat - jurim na more, ipak sam ja dijete s mora, s Krka - zaključila je raspjevana djevojka.