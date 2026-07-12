Stefany priznala: 'Volim velike ljubavne geste i iznenađenja'

Nakon EP-a "Eden", pjevačica Stefany Žužić je otvorila novo poglavlje svoje glazbene priče singlom "U tvojim rukama", romantičnom baladom koja slavi ljubav, pripadanje i osjećaj sigurnosti uz voljenu osobu. No, osim što gradi uspješnu glazbenu karijeru, Stefany posljednjih mjeseci razvija i vlastite projekte, istražuje nove interese te ne skriva da uvijek traži nove izazove. U razgovoru za 24sata pričala je o nastanku novog singla, iskustvu s Dorom, planovima za ljeto, privatnom životu, ljubavi, ali i svemu onome čime se bavi kada se ugase reflektori i siđe s pozornice. Otkrila je je li novi singl inspiriran osobnim iskustvom.

- Riječ je u svevremenskoj pjesmi za koju vjerujem da može biti relevantna vrlo širokoj publici. Nikada ne biram pjesme koje ne osjećam i iza kojih ne mogu stajati, a to vrijedi i za ovu. U njoj sam prepoznala emociju koja mi je bliska i koja se uklapa u priču koju želim graditi kao autorica i izvođačica - komentirala je. Kaže kako je privatno više romantičan tip.

- Iako ljubav pokazujem svakodnevno i malim gestama, ne mogu reći da ne uživam u velikim gestama, bilo da ih ja radim za nekog ili druga osoba za mene. Volim iznenađenja, proslave posebnih datuma i generalno davanje značaja ljubavi u svakodnevnom životu - priča nam pjevačica. Osvrnula se na EP "Eden" te ga je usporedila s novim singlom.

- "U tvojim rukama" je za mene svevremenska pjesma koja bi mogla pratiti mnoge generacije i njihova odrastanja i zaljubljivanja te ju ne bih nazvala nekim novim poglavljem, iako je Eden otvorio neka nova vrata širom spektru publike. Ona je više prirodan nastavak koji pokazuje tijek jedne glazbene karijere, otvaranje i emotivno proširivanje mog glazbenog prostora. Pjesma mi je došla sasvim prirodno, nastala je u suradnji s mojim mladim kreativnim timom autora, Janom Jakovljevom i Anjom Grabovac. Moja jedina želja bila je snimiti ljubavnu sretnu pjesmu! Čim sam je čula, i napravila nekoliko korekcija, rekla sam to je to - pjesma koju će voljeti oni koji se najviše vole, a možda i obilježiti neke svoje najljepše životne trenutke baš uz nju. Nakon snimljene demo verzije produkciju smo prepustili Hrvoju Domazetu koji je pogodio točno ono što sam od pjesme željela - iskrena je Stefany. Videospot za pjesmu donosi atmosferu spontanog vjenčanja. Komentirala je kako je zamišljala svoje idealno vjenčanje.

- Tako je, spot za ovaj singl prikazuje jedno intimno, spontano vjenčanje uz najbliži krug ljudi, a ja pak svoju idealnu proslavu vjenčanja zamišljam kao puno veće i bogatije slavlje s velikim brojem uzvanika, tj. pravi party o kojem će se pričati godinama. Nekako imam osjećaj, a možda i želju, da bi se moje vjenčanje ipak odvijalo u mom podneblju, odnosno na Otoku Krku ili negdje u Primorsko Goranskoj županiji. No, kako to još nije na vidiku, mislim da je najbolje na ovo pitanje odgovoriti sa: sve u svoje vrijeme - kaže glazbenica. Otkrila je i što za nju danas znači prava ljubav.

- Za mene prava ljubav danas znači mir, partnerstvo i povjerenje. S godinama se moje poimanje ljubavi promijenilo, nekad sam je više vezala uz romantiku i strastveni zanos, a danas mi je važnije ono što ostaje kad se sve emocije smire. Biti u nečijim rukama, kao što i sama pjesma kaže, za mene znači potpuno vjerovati nekome, pustiti ga sebi najbliže i s tom osobom dijeliti i najdublje osjećaje i misli. To je osjećaj potpune sigurnosti, trenutak u kojem se možeš prepustiti i dopustiti toj osobi da te vodi i podrži s povjerenjem, mirnoćom i ljubavlju - istaknula je. Stefany se publici predstavila i nastupom na Dori, a osvrnula se na ovogodišnje izdanje natjecanja.

Foto: Ana Svrznjak

- Dora je uvijek posebno iskustvo i meni će moja Dora ostati u jako lijepom sjećanju. Danas na svoje sudjelovanje gledam s puno više zahvalnosti zato što mi je donijelo veću vidljivost, novo samopouzdanje, novo iskustvo i stvarno sam puno naučila u jako kratkom periodu. Naravno da je izazvalo i emocije i pritisak, ali to je dio tog velikog glazbenog trenutka. Bih li se ponovno prijavila? Pa mislim da bih, ali samo ako bih imala pjesmu za koju osjetim da je baš stvorena za taj format. Za mene je važno da sve što radim ima smisla i da dolazi iz pravog mjesta - iskrena je bila. Kaže kako prati našu glazbenu scenu te joj je jako drago vidjeti koliko se novih autora i izvođača pojavljuje.

- U zadnje vrijeme najviše uživam u radu sa svojim mladim kreativnim timom, Janom Jakovljevom i Anjom Grabovac, jer se međusobno odlično nadopunjujemo i zajedno stvaramo glazbu koja mi potpuno odgovara. Ali otvorena sam i za nove suradnje, samo mi je važno da se dogode prirodno i da osjetim da dijelimo sličnu energiju i glazbeni izričaj. Ako se pojavi izvođač s kojim kliknem, apsolutno bih voljela ući u novu glazbenu priču - dodala je. Pjevačica je nedavno završila edukaciju za sommeliera, a ispričala je kako je došlo do toga.

Foto: Ana Svrznjak

- Ljubav prema vinima kod mene je došla iz obiteljskog ugostiteljskog okruženja u kojem sam odrasla. Cijeli život balansiram između glazbe i gastronomije, radim u našem obiteljskom restoranu i stvarno uživam u tom svijetu, pa je sommelierstvo bilo logičan korak. Nedavno sam završila prvi stupanj sommelierstva i to mi je otvorilo jedan potpuno novi pogled na vino, na okuse, na kombinacije i na cijelu tu kulturu. Mogu zamisliti da se jednog dana ozbiljnije posvetim i tom području, ali glazba mi je i dalje na prvom mjestu. Za sada mi je savršeno to što mogu živjeti oba svijeta, jer me svaki na svoj način ispunjava - zaključila je. Otvoreno je ispričala i kako izgleda jedan običan dan Stefany Žužić kada nije u studiju ili na pozornici.

- Kad nisam u studiju ili na pozornici, vrlo je velika šansa da ćete me pronaći u restoranu, barem tijekom ljetnih mjeseci. To je dio mog života jednako kao i glazba i zapravo mi baš odgovara taj balans. Osim toga, volim provoditi vrijeme s obitelji, otići na trening, prošetati psa, skuhati nešto dobro ili se jednostavno malo povući i napuniti baterije. Moj dan je najčešće miks glazbe, obitelji, posla i treninga, a kad sve to završi, najviše mi odgovara otići na neko malo dulje i dalje putovanje te se potpuno resetirati od svega - priča nam. Zadovoljna je jer smatra da uspijeva sačuvati svoj privatni život od javnosti.

Foto: Ana Svrznjak

- Moji najintimniji detalji i dalje su osobni, to je prostor koji čuvam samo za sebe i svoje najbliže, ali vjerujem da sam istovremeno dovoljno otvorena i javna da ljudi mogu vidjeti tko sam kao osoba i kao izvođačica. Granicu povlačim vrlo jasno: ono što pripada mojoj obitelji, mojim odnosima i mom unutarnjem životu ostaje iza zatvorenih vrata, a sve što je vezano uz glazbu, posao i kreativnost rado dijelim s publikom - kaže Stefany. Komentirala nam je i planove za ovo ljeto.

- Ovo ljeto je već krenulo dosta radno, u zadnja dva tjedna imala sam koncerte u gradu Krku, u Njivicama i u gradu Rabu, tako da je ritam prilično intenzivan. Sve nadolazeće nastupe možete pratiti na mojim društvenim mrežama. Mislim da prije listopada neće biti vremena za neki konkretniji odmor, ali takva su ljeta, navikla sam - kazala je. Dodaje kako se uvijek rado vraća putovanjima na kruzerima.

- To mi je najdraži način da se potpuno opustim i odmaknem od svakodnevice. A od destinacija, posebno volim Italiju zbog njezine gastronomije, dok sanjam ponovno otići na neku egzotičnu destinaciju poput Kariba. Također, već dugo si želim vratiti se u Portugal u kojem sam imala najbolje Erasmus iskustvo - komentirala je. U sljedećih nekoliko godina njezin je najveći profesionalni cilj rasprodati svoj prvi samostalni autorski koncert.

- Želim izgraditi koncept koji je potpuno moj i stvoriti jedinstveni nastup koji nosi moj potpis od početka do kraja. Ako se sve posloži kako treba, voljela bih to pretvoriti i u mini turneju po Hrvatskoj. To mi je velika želja i nešto čemu se stvarno veselim - istaknula je pjevačica. Za kraj je komentirala što bi voljela da publika zapamti nakon slušanja njezine nove pjesme.

- Voljela bih da publika ponese sa sobom osjećaj da je ljubav najljepša upravo u trenucima kada nam donosi mir, sigurnost i povjerenje. Ako zapamte samo jednu poruku, neka to bude podsjetnik na njima posebne trenutke u kojima su se osjećali voljeno i osnaženo zbog ljubavi - zaključila je.