Stefany Žužić za 24sata: Zasad nemam planove ponovno ići na Doru, ali nikad ne reci nikad

Publika ju je upoznala još 2016. u HRT-ovu showu "The Voice Hrvatska", gdje je stigla do četvrtfinala. Zatim je 2023. ponovno osvojila gledatelje u RTL-ovu "Superstaru", a prošle je godine na Dori potvrdila da ima ono "nešto" što se ne može glumiti. Danas Stefany Žužić stoji iza svog prvog autorskog izdanja, EP-a "Eden".

- Opisala bih ga kao jednu modernu pop priču o ljubavi te njenim lijepim i ružnim stranama. Kao cjelinu relevantnih i iskrenih tekstova i glazbe s kojima se svaka mlada osoba koja je ikad ljubila može poistovjetiti - rekla nam je Stefany te dodala kako je riječ o projektu koji za nju predstavlja najdraže, najiskrenije i najuzbudljivije razdoblje dosadašnje karijere.

Foto: BOJAN HORVAT

- Sve pjesme nastale su u periodu od šest mjeseci, a svaka se referira na određeni trenutak i emociju koji proizlazi iz osobnog iskustva i stvarnih osjećaja - otkrila je. U naslovnoj pjesmi "Eden" koristi simboliku Adama i Eve.

- Spot se referira na univerzalnu simboliku para, muškog i ženskog pola, ljubavnog odnosa, a moj Eden je priča o Adamu i Evi današnjeg doba, o ljubavi koja gubi nevinost i o raju koji nije onakav kakvim se čini ili se činio na prvu. O svakodnevnim razočaranjima i padanju iz nekih idealnih iluzija u većinom mnogo manje idealnu stvarnost odnosa. Ideja je došla zajedno sa tekstom, a razrađena je detaljnije kroz vizualni dio singla Eden, odnosno kroz njegov spot - objasnila je Stefany.

Iako je cijeli EP prožet snažnim emocijama, jedna je pjesma za Stefany posebno emotivna.

Foto: BOJAN HORVAT

- Najemotivnija pjesma za mene je definitivno 'Zagrljeni', koja je također moj prvi službeni autorski rad koji se nalazi na EP‑u. To je pjesma koju najviše osjećam, to je moj osobni trenutak pretočen u glazbu. Nastala je u suradnji s Janom Jakovljevom te sam na njoj sam baš namjerno ogolila dušu, što dolazi do izražaja i kroz vokalni performans na koji sam izuzetno ponosna, ali i kroz sam tekst. Jednostavna je, nježna, a donosi snažne i velike emocije te otkriva ranjivost - priznala je pjevačica.

Na pitanje dolazi li inspiracija iznenada ili je stvaranje dio svakodnevice, Stefany odmah odgovara: 'Glazba je dio mene od kad pamtim i teško je reći da postoji neki poseban poticaj na stvaranje, već je to prije svega navika i moja potreba' i nastavlja: 'S ovim EP-em sam izašla iz svoje komfort zone i jako sam ponosna na to, a za to je prije svega zaslužan moj autorski tim i kreativno okruženje koje sam stvorila te koje nam je zapravo samo dopustilo da krenemo u ovom smjeru. Inspirirale su nas svakodnevne situacije, naša dosadašnja životni iskustva i zajedničke teme te stajališta s kojima smo krenuli u stvaranje'.

Na Dori se prošle godine predstavila pjesmom o nadi i vjeri u bolje sutra, a mnoge zanima hoće li se ponovno vratiti na tu pozornicu.

- Zasad nemam planove ponovno ići na Doru, ali nikad ne reci nikad. Možda mi se određeni novi materijal bude činio sjajnim za Doru pa se opet prijavim u nekom doglednom periodu - rekla je Stefany.

Foto: BOJAN HORVAT

Prisjetila se i svojih početaka u "The Voiceu Hrvatska", u kojem je bila dio timova Jacquesa Houdeka i Indire Levak.

- Nastup u The Voiceu bio je važan početak za mene. Kontakt s mentorima i kolegama se održava i imao je značajan utjecaj. Lekcija koju posebno pamtim: da ništa ne dolazi samo od showa, već od vas samih ovisi jeste li spremni raditi, razvijati se, učiti i prije svega nastupati - istaknula je pa dodala: 'The Voice je svakako bio prekretnica. Iako je glazba i prije toga bila dio mene, upravo tada sam shvatila da mogu krenuti ozbiljnije upravo u tom smjeru. Taj show je bio potvrda, ali i poticaj da se nastavim baviti glazbom. Tu je publika zapravo po prvi puta čula za mene i od tog trenutka dalje krenula sam se razvijati'.

Pozitivno pamti i "Superstar".

- Superstar je također bio jedno pozitivno iskustvo. Odlučila sam se prijaviti u show nakon pauze zbog COVID-a koja se dogodila taman prije tog showa, i u kojoj sam se posvetila studiranju. Po završetku COVID perioda ponovno sam se aktivirala i taj povratak glazbi uz Superstar bio je jedan sjajan poticaj na ponovni rad i fokusiranje na glazbenu karijeru.

S obzirom na to da je završila ekonomiju i marketing te radila u struci, pitali smo je pomaže li joj to danas.

- Apsolutno. Studij ekonomije i marketinga mi je dao niz alata: razumijevanje tržišta, brenda, komunikacije i promocije. Sve to mi sada pomaže jer glazba nije samo nastup, vokalni trening i pjesme. Ova industrija odnosi se i na priču, pozicija, društvene mreže, način na koji želiš da te doživi publika, networking i još mnogo toga - istaknula je Stefany.

A gdje se vidi u budućnosti?

- Teško je predvidjeti. Gledam prema naprijed s puno veselja i ambicije, ali i s planom da puno, puno radim dalje. EP je tek izašao, a ja već znam što me čeka sljedeće. Želim stasati kao pjevačica, istraživati glazbeno, ali istovremeno ostati vjerna sebi. Za desetak godina vidim se kao etabliranu pjevačicu na hrvatskoj sceni - zaključila je Stefany.