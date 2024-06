Štefica je u 'Život na vagi' ušla sa 156 kila, a zatim skinula 36: Pogledajte kako izgleda danas

Štefica Sever, bivša kandidatkinji showa 'Život na vagi', susrela se s trenerom Edom, a ponovnim susretom pohvalila se na društvenim mrežama. Edo joj je tijekom showa pomagao u transformaciji, a nakon 'Života na vagi' ostali su prijatelji.

- Konačno opet zajedno - napisala je na Instagramu.

Foto: Instagram

Štefica je 2022. godine skidala kilograme u 'Životu na vagi', a zbog svoje iskrenosti osvojila je brojne simpatije gledatelja ispred malih ekrana. U show je ušla sa 156 kilograma, a izašla s 36 kilograma manje.

Foto: Instagram

Štefici je 40. rođendan bio okidač za najvažniju promjenu u njezinu životu, pojasnila je prije ulaska u show.

- Kolegica mi je donijela tortu i kad smo je pojeli, rekla sam: 'Ovo više nema smisla. Molim te, kolegice, otvori stranicu i prijavi me u 'Život na vagi'. To je bilo to - otkrila je ranije.

Foto: RTL

Cilj joj je bio konačno se pogledati u ogledalo i biti zadovoljna sobom, što je i uspjela.