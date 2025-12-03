Obavijesti

27. PROSINCA

Stela Rade ipak će nastupiti u Zelini nakon skandala prošle godine: 'Hvala na povjerenju!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Stela Rade ipak će nastupiti u Zelini nakon skandala prošle godine: 'Hvala na povjerenju!'
Foto: PROMO

Prošle godine je svoje obožavatelje obavijestila putem društvenih mreža kako joj je nastup u Svetom Ivanu Zelini otkazan samo pola sata prije nego je trebala doći na scenu

Mlada glazbenica Stela Rade ponovno će nastupiti na Adventu u Svetom Ivanu Zelini 27. prosinca, nakon što joj je prošle godine nastup otkazan neposredno prije izlaska na pozornicu.Odluku o njezinu povratku donijela je nova gradska vlast, naglašavajući kako je riječ o ispravku propusta iz prethodnog razdoblja i jasnom razgraničenju u odnosu na tadašnje postupanje prema izvođačima.

Inicijativu za povratak Stele Rade osobno je pokrenula gradonačelnica Eva Jendriš Škrljak, koja je glazbenicu kontaktirala i pozvala još prije stupanja na dužnost, smatrajući važnim da se nepravda ispravi bez odgode.

- Prošle godine dogodilo se nešto što jednostavno nije bilo u redu. Osjetila sam potrebu reagirati odmah, zato sam se Steli javila još prije stupanja na dužnost. Htjela sam da zna da je u Svetom Ivanu Zelini dobrodošla i da ćemo ovaj put učiniti sve kako bi na pozornici osjetila poštovanje i sigurnost - poručila je gradonačelnica.

Foto: PROMO

Stela Rade nastupit će u sklopu ovogodišnjeg Adventa u Svetom Ivanu Zelini uz osigurane sve tehničke i organizacijske uvjete. Iz Grada poručuju kako je cilj ove odluke jasno pokazati da se propusti iz prošlosti ne prešućuju, nego se rješavaju odgovorno i transparentno, uz poštovanje prema ljudima i javnoj riječi.

Povratak Stele Rade dio je šireg pristupa nove gradske uprave, kojom se uvode drugačiji standardi u organizaciji javnih događanja - temeljeni na profesionalnosti, pouzdanosti i korektnom odnosu prema izvođačima i građanima.

Ovogodišnji Advent u Svetom Ivanu Zelini, uz bogat program, nosi i jasnu poruku da grad u aktualnom mandatu preuzima odgovornost i gradi otvoreniji, ljudskiji i pravedniji odnos prema svima koji sudjeluju u njegovu kulturnom životu.

Foto: PROMO

Podsjetimo, Stela Rade prošle je godine svoje pratitelje putem društvenih mreža obavijestila kako je njezin koncert u Svetom Ivanu Zelini otkazan i iako od organizatora nije dobila objašnjenje zašto joj je nastup otkazan samo pola sata prije početka. Dodala je tada kako sluti  zašto je došlo do toga. 

- Moj nastup u Svetom Ivanu Zelini otkazan je pola sata prije samog početka i to od strane gradonačelnika i direktorice turističke zajednice. Sve je bilo spremno, šator se napunio ljudima. Nisu naveli razlog nego su samo rekli da se šator mora isprazniti i da nastupa neće biti ni pod koju cijenu. S obzirom da nisu naveli razlog, mi iz nekih izvora i po nekim pričama subjektivno zaključujemo da je to upravo zbog činjenice što sam na tom nastupu trebala svirati harmoniku, koju nažalost u Hrvatskoj neki ljudi i dalje gledaju kroz negativan kontekst jer se odmah misli da bi se na tom nastupu svirao turbo folk i narodnjaci koje oni nikako ne žele u svom gradu - rekla je Stela u videu koji je objavila na društvenim mrežama.

