Pjevačica koja je nedavno obožavatelje zbunila objavama na svom Instagram profilu, zbog hitne je situacije prekinula koncert popularne pjevačice
Nedugo nakon što je izdala svoj novi spot, obožavatelje Stele Rade šokirao je Tik Tok video...
Na društvenoj mreži TikTok pojavila se snimka koja je uznemirila fanove hrvatske kantautorice Stele Rade. Glazbenica, koja je s majkom prije par dana bila koncertu pjevačice Senidah u zagrebačkom klubu Mint, u jednom se trenutku nenadano našla na pozornici.
Naime, na snimci se vidi kako domaća glazbenica pokušava nešto reći pjevačici dok ju osiguranje želi odvesti s pozornice. Senidah je u jednom trenutku shvatila da se radi o hitnoj situaciji te uputila osoblje da pomogne unesrećenoj gospođi: 'Slušajte me, ovdje dolje! Provjerite odmah!'. Situacija se ubrzo smirila te je koncert nastavljen.
Nakon ove neugodne situacije, glazbenica se oglasila na svom Instagram profilu. Na storyju je objavila snimku s koncerta na kojoj se vide ona i njena majka te napisala 'Volim te mama Lidija, tek ćemo mi svašta'.
'Sada je sve u redu', potvrdila je za 24sata glazbenica koja je prošlog vikenda podigla prašinu na društvenim mrežama objavivši svoje videe i fotografije u vjenčanici. Mnogi su obožavatelji bili uvjereni kako se udala te su željno očekivali kada će pokazati mladoženju, no, na kraju se ispostavilo kako se radi o promociji novoga spota.
'Ideja za spot došla je jako spontano', ispričala je Stela Rade za 24sata. Vidjevši kako su njeni pratitelji reagirali na snimku u vjenčanici, odlučila je nastaviti držati ih u neizvjesnosti do izlaska spota. Iako takvu reakciju obožavatelja nije očekivala, odlučila ju je iskoristiti i držati ih u neznanju do posljednjeg trenutka.
Singl 'Da srce odmorim' zapravo je ovoj 'lažnoj' mladenki bio i 'nešto staro' i 'nešto novo', budući da je originalna verzija ove pjesme na engleskom napisana prije čak 15 godina, a za njeno novu izdanje zaslužan je sarajevski autorski dvojac Dino Mangafić i Ammar Hadžimujić.
Stela Rade u spotu nije prikazana kao uobičajena mladenka, budući da je krase brojne tetovaže i pomalo alternativan izgled. 'Ja sam takva kakva jesam, htjela sam biti svoja', naglasila je glazbenica uz napomenu da je i svog 'filmskog' partnera odabrala prema tim standardima.
Na pitanje planira li se uskoro zaista udati uz smijeh je odgovorila negativno, no rekla je kako bi njeno vjenčanje bilo u potpunosti drugačije. Za razliku o onoga u spotu, koje je i zbog samog teksta pjesme, moralo biti intimno, svoje vjenčanje zamišlja kao ludi provod s hrpom ljudi i, naravno, auta.
Unatoč tome, kaže da bi voljela da se sam obred održi negdje na moru u intimnijoj atmosferi i u privatnom okruženju. 'Nakon toga bi za sve ostale voljela organizirati veliki party na kojemu će vladati pravo ludilo', priznala je pjevačica
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+