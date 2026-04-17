Stela Rade najavljuje najveći koncert u svojoj karijeri

Foto: Renato Branđolica/HRT

Šira javnost Stelu je upoznala kao pobjednicu popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato', dok je dodatnu potvrdu svog glazbenog puta dobila osvajanjem trećeg mjesta na Dori

U Velikoj Gorici organizira glazbeni-auto spektakl: Stela Rade Music Show 'Car Experience Edition' i jednom sretnom obožavatelju poklanja svoj pink automobil.

Jako energična, svestrana i uvijek zanimljiva, Stela Rade sprema svoj najveći koncert do sada. Publika je već navikla da od nje uvijek dobije više, od emotivnih trenutaka kakve donosi balada 'Ostavi dušu', do snažne koncertne energije i zaraznog ritma pjesama poput 'Balkan Pop'.

Show koji priprema pamtit će svi, a jedan sretni obožavatelj najviše jer će upravo na tom koncertu Stela proglasiti pobjednika velike nagradne igre koji će osvojiti njezin prepoznatljivi pink automobil, a nagrada će biti dodijeljena neovisno o prisutnosti dobitnika na samom događaju, u pravom duhu poruke koju nosi i njezin hit 'Može se, mora se'.

Veliki open-air spektakl održat će se u petak, 29. svibnja, u Velikoj Gorici, u blizini stadiona Radnik.

Šira javnost Stelu je upoznala kao pobjednicu popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato', dok je dodatnu potvrdu svog glazbenog puta dobila osvajanjem trećeg mjesta na Dori. U kratkom vremenu izgradila je prepoznatljiv stil i snažnu koncertnu energiju kojom osvaja publiku diljem regije.

Koncert u Velikoj Gorici donosi produkcijski iskorak i novi koncept nastupa. Stela na pozornicu dolazi s cijelim bendom, uz snažan vizualni show i moderan pop repertoar koji spaja balkanski senzibilitet sa suvremenim, svjetskim zvukom.

Posebnost ovog događaja je povezivanje svijeta glazbe i automobilizma, dvije velike Steline strasti. Prije večernjeg koncerta planiran je i dnevni event u formi 'car meeta', druženja s publikom i predstavljanja službenih promotivnih proizvoda.

Vrhunac događaja bit će proglašenje pobjednika velike nagradne igre u kojoj mogu sudjelovati svi, a kako sudjelovati otkrijte ovdje.

Ulaznice za ovaj adrenalinski spektakl su u prodaji, a možete ih kupiti ovdje.

Igrač na 'Milijunašu' izbjegao tragediju 11. rujna u New Yorku: 'Jeza, to se ne može pojmiti'
ISPAO NA 12. PITANJU

Igrač na 'Milijunašu' izbjegao tragediju 11. rujna u New Yorku: 'Jeza, to se ne može pojmiti'

Mario Šimundža izvrsnom i sigurnom igrom došao je do 12. pitanja, na kojem je trebalo odgovoriti kako se zvao zagrebački Trg sv. Marka do 1992. godine. Riskirao je, pogriješio i kući otišao s 5.000 eura
FOTO Lani otkrila kako joj stoji badić: U Život na vagi ušla je sa 145 kg, ovako sad izgleda Alina
POBJEDNICA 8. SEZONE

FOTO Lani otkrila kako joj stoji badić: U Život na vagi ušla je sa 145 kg, ovako sad izgleda Alina

Alina Pantseyeva zasada je jedina žena koja je odnijela pobjedu u 'Životu na vagi' u Hrvatskoj, a njezina predanost zdravom životu i dalje je prisutna. Iako ne dijeli često sadržaj na društvenim mrežama, uvijek impresionira svoje pratitelje novim fotografijama sebe
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 17. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

