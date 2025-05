Stela Rade o showu, obitelji i ljubavnom statusu: 'Kod nas se harmonika još podcjenjuje...'

Darovitu glazbenicu Stelu Rade imamo priliku gledati u showu “Tvoje lice zvuči poznato” Nove TV gdje će kao jedna od četvero finalista ove nedjelje nastupiti u velikoj završnici showa. Glazba se u njezinu životu nije dogodila slučajno jer mlada pjevačica iz Jastrebarskog dolazi iz glazbene obitelji. Majka i otac imali su svoj bend, a sestra je bila DJ-ica. Pred naš objektiv stala je kao zavodljiva Harley Quinn iz “Odreda otpisanih”. Ta uloga odlično joj je “legla”, a s njom smo popričali o showu, glazbi, obitelji, ljubavi i planovima...

Na vrhu ste ljestvice u showu “Tvoje lice zvuči poznato”. Jeste li očekivali tolike pobjede i da ćete briljirati?

Ušla sam u show s očekivanjem da ću dati sve od sebe i testirati svoje granice. Imam natjecateljskog duha u sebi i naravno da mi je drago kad pobijedim, ali nisam očekivala toliko pobjeda. Ipak, drago mi je da sam sebi još jedanput dokazala koliko mogu ako marljivo radim i imam disciplinu. Mislim da talentirani ljudi zaboravljaju da uz talent treba i raditi. Tad se vide rezultati i to mi je ovaj show pokazao.

Koja vam je transformacija dosad bila najzahtjevnija? Je li to možda Eminem i sav onaj tekst koji ste izrepali “bez uzimanja zraka”. Ali i bez pogreške...

Da, mislim da je to Eminem jer sam tih tjedana baš izgorjela. Budila sam se uz tu pjesmu i zaspala bih uz nju. Njega i njegov rad jako poštujem i htjela sam iskoristiti priliku da ga prezentiram najbolje moguće. Kad je došao trenutak tog nastupa, uhvatila me panika upravo zbog te velike odgovornosti, pa ta izvedba nije bila moj maksimum. Žalim što se nisam do kraja opustila i uživala.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Koga biste voljeli dobiti na gljivi? Tko vam je nekakav glazbeni uzor ili osoba kojoj se divite?

Josipa Lisac je jedan od mojih glazbenih uzora i sretna sam što sam je dobila. Bilo bi super da sam mogla utjeloviti i Amy Winehouse, Stevieja Wondera ili Barbru Streisand. Baš i nemam glazbene uzore u tom smislu zato što se trudim biti originalna i svoja, a često se dogodi da uzora počneš kopirati. Zato je ovaj show bio odličan izazov za mene, radila sam ono što se inače trudim ne raditi kad je u pitanju glazba.

Kakve su reakcije vaše obitelji i prijatelja na nastupe u showu?

Reakcije su jako lijepe i svi su iznenađeni kako sam se snašla. Čini mi se kao da je njima to velika stvar i da su ponosni. Drago mi je zbog toga! Uvijek je motivirajuće kad dobiješ pozitivan feedback, ali i konstruktivne kritike. Kroz ovaj show sam zbog toga puno napredovala, ali i dobila dodatno ohrabrenje izvana.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Što ste o sebi naučili sudjelujući u ovom formatu?

Naučila sam da sam prestroga prema sebi i da sam perfekcionist, a nekad je nemoguće ispuniti baš sve zadatke koje sam si zadala u kratkom periodu. Ipak, naučila sam da mogu puno više nego što sam mislila da mogu. Voljela bih sve naučeno imati na umu kroz svoj glazbeni put i uvijek se prisjećati da je u redu pogriješiti ili biti malo lošiji.

Otkud ljubav prema harmonici? Jednom od najzahtjevnijih instrumenata. A svirate čak sedam instrumenata - koje sve?

Ljubav prema sevdahu i narodnoj glazbi imam odmalena, a tu sam najčešće slušala harmoniku i divila se ljudima koji ju sviraju. Fascinirao me njezin zvuk i koliko se različitih žanrova na harmonici može svirati. Tako sam odlučila probati. Sviram puno instrumenata, ali samo za sebe i kad stignem. Voljela bih jednog dana doći na neku veću razinu, ali zasad nemam vremena posvetiti se tome. Bubanj je moja najveća ljubav još od sedme godine i to je moj prvi instrument. Njega kroz nekoliko godina želim svladati jako dobro. Dalje naravno klavir, malo gitara i bass gitara, klarinet koji trenutačno vrlo aktivno sviram. Zatim ukulele kojeg bih se ipak trebala malo prisjetiti i saksofon za koji sam kratko išla u glazbenu školu, ali sjećam se osnova pa ću se poigrati i s njime čim uhvatim vremena. Dobila sam i pravu frulu, ručno rađenu u Srbiji, kao poklon od prijatelja koji obožava zvuk frule i hoće da mu to netko nekad svira pa sam opet ja nadrapala (smijeh).

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Koliko harmonika imate? Koja je najskuplja? Personalizirate li ih? Imate i neku s ružičastim tipkama...

Imam samo jednu, a staru na kojoj sam počela sam poklonila. Planiram imati kolekciju, ali zasad sviram ovu personaliziranu, s ružičastim tipkama. To je harmonika Kaurini majstora Ante Kaurinovića. Cijene harmonika iznose od nekoliko tisuća eura do nekoliko desetaka tisuća eura. Moja je u to vrijeme bila 4200 eura.

Zovu li vas i svirate li na svadbama? Sjećate li se neke anegdote koja vas je nasmijala, zabavila ili pak rastužila?

Zovu me i dugo sam to radila, ali sad eventualno dolazim kao gost na neko kraće vrijeme jer sam ih se baš puno naradila i više nemam toliko volje jer su fizički naporne. Ipak, bilo je baš zanimljivih situacija i uvijek ima smijeha i suza. Bilo je predivnih mladenaca koji su plakali na prvom plesu, pa sam i ja s njima. Jedanput čak nisam mogla ni otpjevati kako treba...

Kad je u pitanju smijeh, obično nas nasmije odnos mladenca, kuma i barjaktara koji često rade neke spačke i zezancije.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Koliko su vam najviše love zataknuli na nekom nastupu?

Ljudi valjda misle da se ja obogatim na svakom svom nastupu, ali nije to baš tako. Trudim se harmoniku iskoristiti na najbolji mogući način gledano s glazbene strane jer je kod nas podcijenjena. To je svjetski instrument i zaslužuje da ga se tretira ljepše od ‘instrumenta za uzimanje love’. Kad se pak nađem u toj situaciji, zahvalna sam jer je lijepo dobiti ekstra novac, ali osjetim da od tog trenutka kad je netko stavio novac na harmoniku - glazba je pala u drugi plan i počinje kaos (smijeh).

Trebali ste 2024. nastupiti na Adventu u Svetom Ivanu Zelini, ali su vam otkazali nastup. Što je na kraju bilo iza toga i ima li sudski epilog?

Ne bih o tome pričala jer ne mogu sa sigurnošću reći što se tu zapravo dogodilo i koji su bili pravi razlozi. Suda svakako nije bilo. Ta situacija me podsjetila da će uvijek postojati prepreke na putu do uspjeha i da ću se boriti s raznim situacijama, ali na kraju se sve posloži kako treba.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Vozite ružičasti Golf. Imate ružičaste tipke harmonike. Nekoć i ružičastu kosu. Znači li to do vam je to omiljena boja i da je takav i vaš životni prostor?

Ružičasta je boja mog života i moga karaktera. Najradije bih se kupala u ružičastoj koliko me privlači, ali suzdržavam se i često ćete me vidjeti u skroz crnoj odjevnoj kombinaciji. Sve ostalo što posjedujem će, naravno, biti ružičasto. Životni prostor mi je također pretežno ružičast.

Živite na relaciji Zagreb - Beograd? Gdje vam je zapravo baza? Koji grad vam više odgovara i zašto?

Baza je u Hrvatskoj, ali toliko putujem na sve strane da uopće nije ni bitno gdje živim. Bilo bi mi drago da mogu češće biti u Beogradu jer sam upoznala super ljude i kolege s kojima radim na svojoj glazbi. Ipak, trenutačno sam više u Zagrebu i tu mi više odgovara zbog aktualnih projekata na kojima radim, ali kod mene se to stalno mijenja.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Bavite li se još plesom oko šipke? Kako je, pak, došlo do te “ljubavi”?

Bavim se koliko god stignem. Slučajno sam krenula jer sam htjela probati nešto novo i zato što me podsjetilo na gimnastiku kojom sam se bavila osam godina. Super je za održavanje forme i ženstvenosti i trudim se da mi pole dance trening bude dnevna rutina. Zasad ne uspijevam, pa guštam povremeno.

Kakvo je djetinjstvo imala Stela, uz koga ste odrasli?

Moje djetinjstvo je bilo puno glazbe i glazbenih događaja. Roditelji su imali bend, išla sam s njima na probe i bila okružena s puno žanrova. Također sam provodila puno vremena s tatom u studiju i svirala razne instrumente, pjevala covere... Osim toga, s bakom sam išla u crkvu i pjevala u zboru.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Jeste li zaljubljeni? Ili u vezi...

Ne i ne. Kod mene je ljubav trenutačno na čekanju, a dokad će se čekati - nemam pojma. Kaže se ‘dok ne naiđe onaj pravi’.

S čime vas muškarac može osvojiti? Na što “padate”...?

Muškarac me potencijalno može osvojiti ako je ambiciozan, siguran u sebe i zna što hoće u životu. Mora moći ‘pratiti’ moj način života, a pritom mislim na moralnu podršku i razumijevanje prema poslu kojim se bavim. Ostalo sve možemo riješiti... Dodatni plus je ako voli aute jer onda možda neće prigovarati kad brzo vozim i idem na utrke.

Imate li želju okušati se u nekom drugom žanru - recimo, mjuziklu, kazalištu ili filmu?

Da, velika želja mi je glumiti u filmu ili seriji. Mjuzikl bi isto bio kul. Trenutačno ne mogu zamisliti da u raspored uvrstim još i tu vrstu aktivnosti, ali voljela bih.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Susrećete li se s predrasudama na svom glazbenom putu? Ako da, kakvima i kako se “borite” protiv toga?

Naravno, kao i svi. Najveća predrasuda prema mom radu je to što sviram harmoniku pa ljudi misle da izvodim samo narodnjake. Uskoro ću na svom prvom solističkom koncertu prikazati što ja to točno radim i kakav je koncept mojih nastupa.

Kakve projekte pripremate nakon završetka showa?

Dovršavam novu pjesmu, a zatim i album. S bendom spremam novi koncept za live nastupe koji, kao takvi, kreću na jesen. U međuvremenu ću raditi na sebi u smjeru autorskog rada i samoj sebi do kraja definirati što točno želim od svoje glazbene karijere.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Imate li ambicije ići na Doru, Eurosong... Usmjeriti karijeru i izvan granica Hrvatske i gdje?

Zasad ne planiram ići na Doru, ali ako se baš dogodi pjesma koja bi bila dobra u tu svrhu, možda se i prijavim. Karijeru želim usmjeriti na cijelo ex-Yu područje, a i po ostatku svijeta gdje su ljudi našega govornog područja. Ne ciljam na globalni uspjeh, mislim da bi to svakako bilo ‘too much’ za podnijeti, ali ne isključujem opciju da možda i strancima bude zanimljivo popratiti što radi tamo neka mala Stela. Ne mora to otići na preveliku razinu, ali neki nastup u Kini ili Japanu bi bio ostvarenje želje.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL