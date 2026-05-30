DAN ZA PAMĆENJE

Stela Rade priredila spektakl u Velikoj Gorici i poklonila auto

Foto: RIAN ŠKRINJARIĆ

Velikogorička publika uživala je u glazbeno-automobilskom spektaklu, a najsretnija među njima kući je otišla s Volkswagen Golfom GTI

Dan ispunjen glazbom, zabavom, druženjem i nezaboravnim iznenađenjima obilježio je 'Stela Rade Music Show: Car Experience Edition', veliki događaj koji je u Velikoj Gorici okupio brojne posjetitelje svih generacija.

Program je trajao tijekom cijelog dana, a bogat sadržaj, odlična atmosfera i zadovoljni posjetitelji potvrdili su da je Stela uspjela ostvariti svoju ideju, stvoriti događaj koji je puno više od koncerta.

Najmlađi su prvi došli na svoje kroz Family Meet & Greet program, druženje s omiljenim likovima Mickeyjem, Minnie i Pepom Pig te zabavni DJ program koji je rasplesao i djecu i roditelje. Ljubitelji automobila uživali su u predstavljanju Auto kluba Titan, razgledavanju trkaćih vozila i besplatnim taxi vožnjama koje su tijekom dana izazvale velik interes posjetitelja. Posebnu pažnju privukla je i izložba oldtimera i luksuznih automobila.

Poseban uvod u večernji dio programa bio je tulumbus za 50 odabranih sudionika koji su se zajedno sa Stelom vozili od Arene Zagreb do lokacije koncerta, stvarajući atmosferu koja je najavila ono što slijedi. Nakon 21 sat pozornicu je preuzela Stela Rade. Uz pratnju benda izvela je svoje najveće hitove i publici priredila energičan koncert ispunjen emocijama, plesom i zajedničkim pjevanjem. Već od prvih pjesama bilo je jasno da publiku očekuje odlična atmosfera.

Jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri bilo je izvlačenje glavne nagrade, Volkswagen Golfa 7.5 GTI Performance, Stelinog prepoznatljivog pink automobila. Sretna dobitnica Anamarija nije bila prisutna na događaju, no tijekom koncerta uključila se putem video poziva, a do kraja koncerta se pojavila i uživo. 

Brojni sadržaji, odlična organizacija, zajedništvo i vrhunska koncertna energija pretvorili su 'Stela Rade Music Show: Car Experience Edition' u cjelodnevni spektakl koji je opravdao očekivanja publike i pokazao da koncert može biti puno više od glazbenog događaja.

