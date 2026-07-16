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Stela Rade proslavila rođendan: Pogledajte kakvu je tortu imala

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Stela Rade proslavila rođendan: Pogledajte kakvu je tortu imala
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Foto: instagram
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Iako je planirala mirnu proslavu, 28. rođendan pjevačice pretvorio se u tulum za pamćenje, a svemu su kumovali njeni najbliži

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Hrvatska pjevačica i kantautorica Stela Rade proslavila je svoj 28. rođendan, a sudeći prema objavi na Instagramu, proslava je bila sve samo ne skromna. Iako je planirala tek "mini slavlje" za najbliži krug ljudi, dan se, kako je sama otkrila, pretvorio u nezaboravnu zabavu ispunjenu iznenađenjima, ružičastom bojom i, naravno, automobilima, koji su postali njezin zaštitni znak.

Čitava proslava bila je tematski obojena Stelinom velikom strašću, BMW automobilima. U centru pažnje bio je njezin novi, custom-made ružičasti BMW, uz koji je pozirala u ružičastoj odjevnoj kombinaciji. Koliko je tema bila dosljedno provedena, svjedoči i rođendanska torta u obliku crvene gume s velikim BMW logom i natpisom "Sretan rođendan šef".

Sve je počelo kao ideja o mirnoj proslavi, no energija njezinih prijatelja pretvorila je dan u nešto puno veće.

​- #28 i trebao je biti mini slavlje za najbliže, a onda sam shvatila da su mi najbliži ljudi zapravo najluđi pa se rođendanski utorak pretvorio u jedan od najzabavnijih dana ikad - napisala je Stela u opisu objave, zahvalivši prijateljima na postojanju.

Foto: instagram

Podsjetimo, Stela je krajem svibnja organizirala veliki koncert "Car Experience Edition" u Velikoj Gorici, gdje je jednom sretnom obožavatelju poklonila automobil. Fotografije s rođendana potvrđuju da je pjevačica ostala vjerna svom stilu. Među neobičnim detaljima ističe se i trenutak u kojem njezini prijatelji zlatnim markerom ostavljaju potpise na setu BMW felgi, dok je za prijevoz slavljenika bio zadužen crni "TULUMBUS".

 *uz korištenje AI-ja
 
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