FILMSKA IKONA
Stellanu Skarsgardu uručeno je prvo Počasno srce ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala...
SARAJEVO - Sarajevo je u petak još jednom zasjalo u filmskom duhu, a glavna zvijezda druge večeri Sarajevo Film Festivala u subotu bio je legendarni švedski glumac Stellan Skarsgård. Publika ga je dočekala s oduševljenjem, a on je kući ponio prvo Počasno Srce ovogodišnjeg festivala. 'U ovih 16 godina, otkako sam posljednji put bio ovdje, s drugim sinom, koji je tad bio tek rođen, festival nije toliko punkerski - ali je zadržao duh i kvalitete koje je imao na početku, rekao je Stellan za HRT, iza kojeg je 150 uloga - od Pirata s Kariba, Dobrog Willa Huntinga do posljednjeg, dobitnika canneskog Grand Prixa - 'Sentimentalna vrijednost'.