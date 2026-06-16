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PAKAO IZA KAMERA

Stephanie iz serije 'Puna kuća': Govorila sam da sam izlječena, a uzimala sam kokain i ecstasy

Piše Dora Pek,
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Stephanie iz serije 'Puna kuća': Govorila sam da sam izlječena, a uzimala sam kokain i ecstasy
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Foto: YouTube

Glumica Jodie Sweetin otvoreno je progovorila o borbi s ovisnošću i priznala da je javno govorila o trijeznosti dok je privatno i dalje uzimala drogu

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Oduvijek sam znala da je to prisutno. A kako sam znala da alkoholizma i sličnih problema ima u mojoj obitelji, već s 14 ili 15 godina pomislila sam: 'O, ja sam alkoholičarka'. Jednostavno sam to znala, ali odjednom mi se sve posložilo u glavi i postalo mi je puno teže nositi se s time, ispričala je Jodie Sweetin (44) u podcastu 'Inside of You with Michael Rosenbaum'.

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Glumica, koju gledatelji pamte po ulozi Stephanie Tanner u seriji 'Puna kuća', otkrila je da je alkohol počela piti s 14 godina, nedugo nakon završetka snimanja popularnog sitcoma u kojem je glumila od 1987. do 1995. godine. Kasnije se vratila istoj ulozi i u nastavku serije 'Punija kuća', koji se prikazivao od 2016. do 2020.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž

Naglasila je da nikad nije pila tijekom snimanja serije, no problemi su počeli nakon što su se kamere ugasile. U ranim dvadesetima, priznala je, gotovo svakodnevno je uzimala drogu. Otkrila je i jedan od najšokantnijih detalja iz tog razdoblja. U kući je držala zdjelu u koju su gosti ubacivali tablete koje su imali kod sebe, a ona bi zatim nasumce uzimala ono što bi iz nje izvukla.

Iako je 2005. godine otišla na odvikavanje, kasnije je ponovno posrnula. Neko je vrijeme javno tvrdila da je trijezna, dok je privatno nastavila piti i uzimati drogu. O jednom od najtežih trenutaka svog života pisala je i u autobiografiji 'unSweetined'.

Prisjetila se gostovanja na Sveučilištu Marquette u Wisconsinu, gdje je govorila o odrastanju pred kamerama i životu nakon ovisnosti. Dok su okupljeni vjerovali da slušaju osobu koja je pobijedila svoje probleme, Sweetin je kasnije priznala da je na predavanje stigla nakon dvodnevnog uzimanja metamfetamina, kokaina i ecstasyja.

- Publika je vjerojatno mislila da su me preplavila sjećanja na dno koje sam dotaknula. Ili su možda mislili da su suze samo glumački način da se pošalje poruka kako su droge loše. Ne znam što su mislili. Znam što nisu mislili. Nisu mislili da se oporavljam od dvodnevnog partijanja na kokainu, metamfetaminu i ecstasyju i nisu mislili da ih lažem sa svakom rečenicom koja mi je izašla iz usta - napisala je.

LA: Poznati na eventu Hallmark Channel programa
Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Danas je, kaže, godinama trijezna. Osim što se vratila glumi u seriji 'Punija kuća', vodi podcast i završila je edukaciju za savjetnicu za ovisnosti o drogama i alkoholu. 

- Prečesto se sami satjeramo u kut, misleći da će drugi toliko oštro osuđivati naše pogreške da ne zaslužujemo ni drugu, ni treću, ni desetu, ni petnaestu priliku. Ali istina je da je zaslužujete. I ako ste toga svjesni, možete se promijeniti. Možete nešto poduzeti - poručila je.

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