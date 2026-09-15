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Stephen Root (74) se šokirao kad je osvojio svoj prvi Emmy: 'Mislio sam da je pogreška'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Stephen Root (74) se šokirao kad je osvojio svoj prvi Emmy: 'Mislio sam da je pogreška'
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Foto: Mike Blake
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Zvijezda serije "Widow's Bay" postao je najstariji glumac koji je osvojio nagradu u kategoriji najboljeg sporednog glumca u humorističnoj seriji

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Glumac Stephen Root (74) još je u nevjerici nakon što je u ponedjeljak navečer na 78. dodjeli nagrada Emmy osvojio svoj prvi kipić. Zvijezda serije "Widow's Bay" nagrađena je za najboljeg sporednog glumca u humorističnoj seriji za ulogu Wycka Crawforda, a priznaje kako je mislio da je proglašenje njegova imena bila greška. Njegova pobjeda bila je dio povijesne večeri za ovu Apple TV+ seriju koja je srušila rekorde.

The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
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Foto: DANIEL COLE

Stephen Root postao je najstariji glumac koji je osvojio nagradu u kategoriji najboljeg sporednog glumca u humorističnoj seriji. Iako iza sebe ima desetljeća dugu i bogatu karijeru, koja uključuje kultne uloge u seriji "NewsRadio" i filmu "Office Space", ovo mu je bio prvi Emmy. Priznao je da je bio potpuno zatečen kada je čuo svoje ime.

​- Činjenica da je "Widow's Bay" dobio toliko pažnje od Akademije i svih ovih ljudi uistinu je dirljiva - rekao je Root za PEOPLE.

The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: Mike Blake

Unatoč šoku, već zna gdje će smjestiti svoj trofej.

​- Stavit ću ga pored Zlatnog globusa oca moje supruge, gore u našem uredu, točno pokraj njega - otkrio je glumac, koji je od 2008. godine u braku s glumicom Romy Rosemont.

Rootova pobjeda bila je samo jedna u nizu za horor-komediju "Widow's Bay". Serija je imala dominantnu večer na 78. dodjeli nagrada Emmy, osvojivši rekordnih 14 kipića, što je najviše za jednu humorističnu seriju u jednoj godini.

Među glavnim nagradama ističu se one za najbolju humorističnu seriju, najboljeg glavnog glumca u humorističnoj seriji za Matthewa Rhysa te najbolju sporednu glumicu za Kate O'Flynn. Nagrađeni su i scenaristica Katie Dippold te redatelj Hiro Murai.

Večer je bila posebno značajna za Matthewa Rhysa, koji je ispisao povijest osvojivši dva Emmyja za glavne uloge u istoj noći. Osim za ulogu gradonačelnika Toma Loftisa u seriji "Widow's Bay", nagrađen je i za nastup u limitiranoj seriji "The Beast in Me". Prije same ceremonije, Rhys je rekao da je unaprijed razmišljao o svom govoru, u slučaju da ga prozovu.

The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: Mike Blake

​- Imao sam veliku sreću osvojiti Emmyja i prije, a tada sam propustio zahvaliti nekim ljudima. Zato, ako - veliko ako - pobijedim, nadam se da ću to ispraviti - prisjetio se.

Gledajući unaprijed prema drugoj sezoni serije "Widow's Bay", Root kaže da se veseli što će saznati više o kapetanu broda, ključnom zagovorniku mističnog prokletstva otoka. Posebno ga zanima kako će se razvijati dinamika između njegova lika i gradonačelnika kojeg glumi Rhys.

​- Na kraju sezone zapravo smo bili vrlo bliski, radeći za istu stvar, iz različitih smjerova, ali nadam se da ćemo u drugoj sezoni više surađivati - rekao je o svojim nadama za buduće epizode.

​- Nadam se da ćemo u drugoj sezoni vidjeti više pozadinskih priča - za sve u seriji. Jer mislim da je to ono što ljudi vole, zavole ove likove i žele znati više o njima - dodao je Root.

*uz korištenje AI-ja
 
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