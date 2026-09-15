Svi pobjednici Emmyja 2026.

Svijet televizije proslavio je svoja najveća postignuća na 78. dodjeli nagrada Emmy, a večer u Los Angelesu obilježio je velški glumac Matthew Rhys koji je ušao u povijest osvojivši dvije nagrade za glavnu mušku ulogu. Svečanost, koju je vodila zvijezda serije "Zakon i red" Mariska Hargitay, donijela je i rekord za jednu humorističnu seriju, emotivnu posvetu pokojnoj Dolly Parton i iznenađujuće pojavljivanje Taylor Swift.

Svečana dodjela nagrada Emmy održana je u Peacock Theatreu, a Hargitay je postala prva žena nakon 15 godina koja je samostalno vodila ceremoniju. U konkurenciji je prednjačila medicinska drama "The Pitt" s 25 nominacija, a slijedili su je HBO-ova komedija "Hacks" (24), Appleova horor-komedija "Widow's Bay" (19) te serije "Pluribus" (18) i "Beef" (16).

Velški glumac u središtu povijesne večeri

Apsolutni junak večeri bio je Matthew Rhys, koji je postao prvi glumac u povijesti koji je u istoj noći osvojio dvije nagrade za glavnu ulogu. Rhys je prvo nagrađen kao najbolji glumac u humorističnoj seriji za ulogu u Apple TV+ hitu "Widow's Bay", da bi se kasnije ponovno popeo na pozornicu kako bi preuzeo nagradu za najboljeg glumca u limitiranoj seriji za psihološki triler "The Beast in Me" s Netflixa.

Ovim je nevjerojatnim postignućem postao i prvi glumac koji je u karijeri osvojio Emmyje za glavnu ulogu u sve tri ključne kategorije: drami, komediji i limitiranoj seriji, nakon što je 2018. slavio za ulogu u seriji "Amerikanci". Prilikom preuzimanja druge nagrade, emotivno se obratio svojoj domovini.

​- Mi smo mala, ali moćna nacija. Ovo je nevjerojatno - rekao je Rhys te dodao na velškom "Diolch yn fawr iawn", što znači "hvala vam puno".

Apsolutna dominacija serije 'Widow's Bay'

Večer je protekla i u znaku serije "Widow's Bay", koja je pomela konkurenciju i srušila rekord. Ova horor-komedija osvojila je čak 14 nagrada, što je najviše za jednu humorističnu seriju u povijesti dodjele. Osim Rhysove pobjede, serija je proglašena najboljom humorističnom serijom, a nagrade za sporedne uloge odnijeli su Stephen Root i Kate O'Flynn. Serija je također nagrađena za režiju i scenarij, potvrdivši status streaming servisa Apple TV+ kao jednog od ključnih igrača u industriji.

Emotivni trenuci i priznanja za veteranke

Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri bila je stojeća ovacija za 79-godišnju Sally Field. Glumačka legenda osvojila je svoj četvrti Emmy u karijeri za ulogu u Netflixovoj seriji "Remarkably Bright Creatures", postavši najstarija dobitnica u toj kategoriji.

​- Wow, wow. Ovo se nije trebalo dogoditi - izjavila je iznenađena Field.

Svoj pobjednički niz nastavila je i Jean Smart, koja je osvojila peti uzastopni Emmy za ulogu u seriji "Hacks". Time je izjednačila rekord koji su dosad držale Cloris Leachman, Julia Louis-Dreyfus i Allison Janney, koja je također slavila za ulogu u seriji "The Diplomat".

Posveta Dolly Parton i iznenađenje Taylor Swift

Televizijska akademija odala je počast nedavno preminuloj glazbenoj i filmskoj ikoni Dolly Parton. Sally Field, njezina kolegica iz filma "Čelične magnolije", održala je emotivan govor, nakon čega je country zvijezda Reba McEntire izvela pjesmu "Appalachian Memories".

Večer je začinila i Taylor Swift, koja se pojavila u unaprijed snimljenom skeču. U njemu je glumila novakinju u policijskoj postaji serije "Zakon i red: Odjel za žrtve", dok je detektivka Olivia Benson (Mariska Hargitay) pokušavala odgonetnuti hoće li pjevačica doći na dodjelu povezujući njezine pjesme s nominacijama. Swift je svečanost pratila s tribina stadiona Arrowhead, gdje je bodrila supruga Travisa Kelceja na otvaranju NFL sezone.

Popis glavnih pobjednika:

Humoristična serija: "Widow's Bay"

Foto: Mike Blake

Dramska serija: "The Pitt"

Foto: Mike Blake

Glavni glumac u humorističnoj seriji: Matthew Rhys, "Widow's Bay"

Foto: Mike Blake

Glavna glumica u humorističnoj seriji: Jean Smart, "Hacks"

Foto: Mike Blake

Glavni glumac u dramskoj seriji: Noah Wyle, "The Pitt"

Foto: Mario Anzuoni

Glavna glumica u dramskoj seriji: Rhea Seehorn, "Pluribus"

Foto: Mike Blake

Limitirana ili antologijska serija: "DTF St. Louis"

Foto: Mike Blake

Glavni glumac u limitiranoj seriji ili filmu: Matthew Rhys, "The Beast in Me"

Foto: Mario Anzuoni

Glavna glumica u limitiranoj seriji ili filmu: Sally Field, "Remarkably Bright Creatures"

Foto: Mike Blake

Sporedni glumac u dramskoj seriji: Tom Pelphrey, "Task"

Foto: Mike Blake

Sporedna glumica u dramskoj seriji: Allison Janney, "The Diplomat"

Foto: Mike Blake

Sporedni glumac u humorističnoj seriji: Stephen Root, "Widow's Bay"

Foto: Mike Blake

Sporedna glumica u humorističnoj seriji: Kate O’Flynn, "Widow's Bay"

Foto: Mike Blake

Reality natjecanje: "The Traitors"

Foto: Mike Blake

Variety serija: "The Late Show with Stephen Colbert"

Foto: Mike Blake

Režija za dramsku seriju: Saul Metzstein, "Slow Horses"

Režija za humorističnu seriju: Hiro Murai, "Widow's Bay"

Scenarij za dramsku seriju: Vince Gilligan, "Pluribus"

Scenarij za humorističnu seriju: Katie Dippold, "Widow's Bay"

*uz korištenje AI-ja

