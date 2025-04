Steve Buscemi i Daniel Brühl stižu na Slano Film Days u lipnju

Steve Buscemi, nagrađivani glumac, scenarist, redatelj i producent te Daniel Brühl, njemačko-španjolski glumac, producent i redatelj, stižu na drugo izdanje Slano Film Daysa, objavili su organizatori.

Novo izdanje traje od 17. do 21. lipnja, a dok je na prošlogodišnjem Slano Film Daysu naglasak bio na redateljima, ove godine posjetitelje očekuju razgovori s renomiranim svjetskim glumcima.

S osebujnim izgledom i neponovljivom glumačkom energijom, Steve Buscemi izgradio je karijeru u nezavisnim filmovima i postao ikona njujorške scene, ostajući vjeran umjetnosti i autentičnosti izvan holivudskog sjaja. Njegovi filmski projekti uključuju naslove poput 'Reservoir Dogs', 'Fargo' i 'Veliki Lebowski', a na televiziji je ostvario uloge u serijama 'Carstvo poroka', 'Čudotvorci' i 'Obitelj Soprano'.

Kao redatelj potpisuje filmove 'Bar za lijenčine' i 'Intervju', a režirao je i epizode serija 'Obitelj Soprano', 'Televizijska posla', 'Sestra Jackie' i 'Portlandia'. Njegov najnoviji redateljski projekt 'The Listener' premijerno je prikazan na Venecijanskom filmskom festivalu 2022., a trenutačno radi na novom filmu 'Wild Horse Nine' u režiji Martina McDonagha.

U Slanom će biti prikazan najnoviji film u kojem Buscemi ima glavnu ulogu, 'Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About a Serial Killer'. Gost u Slanom će biti i redatelj filma Tolga Karaçelik.

Daniel Brühl međunarodnu slavu stekao je ulogom u filmu 'Zbogom, Lenjine!', nakon čega su uslijedile uloge u 'Nemilosrdnim Gadovima' te filmu 'Utrka života', za koji je nominiran za Zlatni globus 2014. godine. Glavna uloga u seriji 'The Alienist' donijela mu je nominaciju za tu nagradu i 2019. godine.

Njegova producentska kuća Amusement Park producirala je film 'Na zapadu ništa novo', dobitnika 4 Oscara, 7 BAFTA i 9 LOLA nagrada. Danijel je producirao i režirao film 'Zajedljivi susjed' te producirao i glumio u filmu 'Moja Zoe'. Trenutačno u novom filmu Rubena Östlunda 'The Entertainment System is Down' glumi uz Kirsten Dunst.

Film koji je Danielu Brühlu donio međunarodnu slavu 'Zbogom, Lenjine!' bit će prikazan u Slanom u čast nedavno preminulom redatelju Wolfgangu Beckeru.

Organizatori poručuju kako će finalna lista svih predavača i gostiju, respektabilnih filmskih autora i profesionalaca, biti predstavljena sredinom svibnja.