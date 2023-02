Steve-O zabrinut za Margeru pa mu poručio: 'Mrzim trenutke dok čekam vijest o tvojoj smrti'

Zvijezda 'Jackassa', Bam Margera (43), već neko vrijeme bori se s ovisnošću o alkoholu i drogama, što u posljednje vrijeme zabrinjava njegove prijatelje. Njegov kolega Steve-O (48) javno se obratio Bamu i preklinjao ga da potraži pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO:

Inače, Steve-O je trijezan već 15 godina, a stanje njegovog prijatelja ga je preplašilo.

Bam je prije nekoliko dana objavio fotografiju na kojoj pozira sa Steve-Om i još jednom zvijezdom 'Jackassa', Johnnyjem Knoxvilleom (51), a u opisu je napao Johnnyja i redatelja filma, Jeffa Tremainea. Fotografiju je u međuvremenu obrisao.

- Na jednoj strani je moj najbolji prijatelj koji mi je čuvao leđa cijelo vrijeme, a s druge strane imamo pozera. Da je i Jeff Tremaine u ovoj fogotografiji, bio bi previše pohlepan da bi uopće stao u fotografiju - pisalo je u opisu fotografije.

Foto: MTV

Steve-O se ubrzo javio u komentarima te poručio prijatelju kako je zabrinut za njega.

- Bam, prošle večeri si bio u mom showu kao gost, i to sa svojim sinom koji ima pet godina. Bio si blagoslovljen time da možeš provesti još koji prekrasan dan sa svojim djetetom, a onda si, nedugo nakon što je show završio, krenuo trpati drogu i alkohol u sebe. Mislio si da je dobra ideja urokati se i objavljivati to na društvenim mrežama. Rekao si mi da želiš imati normalan odnos sa svojim sinom, ali tvoja djela i ponašanje to ne govore. Doveo sam te sa sobom na turneju u nadi da ću ti dokazati što se sve može napraviti samo ako ostaneš trijezan. Ja sam pokušao sve - napisao je Steve-O pa nastavio.

Foto: Instagram/Screenshot

- Volio bih samo da znaš koliko sam mrzio one trenutke kada sam samo čekao vijest o tvojoj smrti, a sada mi je jasnije da će tako i dalje biti. Brate moj, ti umireš i grozno je to što ti ja nikako ne mogu pomoći da ozdraviš - zaključio je glumac.

Johnny Knoxville i Jeff Tremaine otjerali su Margeru sa snimanja 'Jackassa' jer se nije mogao otrijezniti. Kasnije ih je Bam u nekoliko navrata napadao, a jednom prilikom je podigao i tužbu protiv njih.

Foto: Instagram/Bam Margera

Prisjetimo se, Bam je početkom ove godine gostovao u jednom podcastu, gdje je otkrio da je u prosincu 2022. godine skoro umro od posljedica koronavirusa. Bio je hospitaliziran zbog upale pluća, a u bolnici je pretrpio čak pet napadaja. Doktori su ga 8. prosinca proglasili mrtvim, ali naposljetku je preživio.

Najčitaniji članci