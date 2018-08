Stigao kraj: Redatelj otpušten zbog svojih 'pedofilskih' poruka

Nakon što je pretraživanje njegove internetske arhive na Twitteru pokazalo da je redatelj James Gunn ('Čuvari Galaksije 1 i 2') svojevremeno pisao poveliki broj istinski neugodnih tvitova, dobrim dijelom sa sadržajem koji se može opisati kao pedofilski, Disney nije imao opcija nego da Gunnu uruči otkaz.

Mnogi glumci su stali u obranu redatelja, pa je tako jedan od glasnijih njegovih branitelja Dave Bautista (glumi Draxa u filmovima 'Čuvari Galaksije'), koji je i priprijetio Disneyju kako će odustati od glume ne vrati li Disney Gunna na čelo snimanja trećeg filma.

No tvrtka poput Disneyja ne posustaje olako niti podliježe ispraznim prijetnjama, pa je tako Gunn ostao otpušten. No problem koji je time nastao je taj da je treći film o 'Čuvarima Galaksije' na neodređeno vrijeme stavljen 'na čekanje'. Pretprodukcijske aktivnosti su trebale uskoro i započeti, no tvrtka Mickeyja Mousea je obavijestila svu ekipu da su slobodni potražiti druge poslove jer se na filmu neće nastaviti s radom.

Kako će se ova drama razviti je nešto što ćemo možda uskoro saznati jer je nedavno Taika Waititi, redatelj trećeg filma o Thoru, bio na razgovoru s čelnicima Marvela.

Što se Gunna tiče, redatelj je nedostupan već duže vrijeme, to jest od trenutka kada je internetski trol Jack Posobiec razotkrio Gunnove neugodne poruke o silovanju, transfobiji te pedofiliji i objavio ih javnosti.

